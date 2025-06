Ile zarabiał Michał Probierz? Tak dorobił się przez prawie dwa lata w reprezentacji Polski

To on zastąpi Michała Probierza na stanowisku trenera reprezentacji Polski? Eksperci wskazują

"Doszedłem do wniosku, że w obecnej sytuacji najlepszą decyzją dla dobra drużyny narodowej będzie moja rezygnacja ze stanowiska selekcjonera. Pełnienie tej funkcji było spełnieniem moich zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem" - oświadczył w czwartek, 12 czerwca, Michał Probierz. Oficjalny komunikat ogłoszono w mediach społecznościowych "Łączy nas piłka" kierowanych przez PZPN.

Michał Probierz zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski! Szokujące oświadczenie!

"Bardzo dziękuję wszystkim moim współpracownikom, pracownikom PZPN. Zawsze mogłem na Was liczyć. Dziękuję za zaufanie prezesowi i zarządowi PZPN. Dziękuję oczywiście wszystkim piłkarzom, z którymi miałem przyjemność spotkać się na tej drodze. Będę trzymał za Was wszystkich kciuki, ponieważ reprezentacja jest naszym wspólnym dobrem narodowym. Pragnę podziękować również naszym wspaniałym kibicom. Jesteście z nami na dobre i na złe. Gdziekolwiek grała reprezentacja, tam słychać było Wasze wsparcie" - dodał były już selekcjoner, ponieważ jego dymisja została przyjęta.

Zobacz najlepsze memy po dymisji Probierza:

Ile zarabiał Probierz jako selekcjoner? Sowita pensja

"Polski Związek Piłki Nożnej bardzo dziękuje selekcjonerowi Michałowi Probierzowi za współpracę i zaangażowanie w prowadzeniu kadry narodowej, życząc sukcesów w dalszej karierze zawodowej" - przekazano na profilu "Łączy nas piłka".

Oznacza to, że końca dobiegła kadencja Probierza, która rozpoczęła się we wrześniu 2023 roku. W tym czasie poprowadził Polskę w 21 meczach, z których 10 wygrał, 4 zremisował, a 7 przegrał. Miesięcznie selekcjoner zarabiał 200 tysięcy złotych, co daje 2,4 miliona zł rocznie. To naprawdę sporo, ale i tak mniej niż inkasował jego poprzednik - Fernando Santos. Portugalczyk zwolniony przed zatrudnieniem Probierza zarabiał aż 735 tys. zł.

Takie wykształcenie ma Michał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski nie ukończył szkoły, nauczyciel wszystko ujawnił

Łącznie rezygnujący selekcjoner pełnił tę funkcję przez niemal równo 21 miesięcy (20 września 2023 - 12 czerwca 2025). Oznacza to, że zarobił w reprezentacji ponad 4 mln zł. W tym czasie awansował z Polską na Euro 2024, gdzie odpadł jednak już po drugim meczu w fazie grupowej. Następnie Biało-Czerwoni spadli z najwyższej dywizji Ligi Narodów, a 10 czerwca przegrali bardzo ważny mecz w el. MŚ 2026 z Finlandią (1:2).

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie