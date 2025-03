Ile zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2025 roku? Znamy ostateczną kwotę

Potworna zemsta w pracy?! Trucicielka z Warszawy dolewała do napojów żrące chemikalia. To nie wszystko

Tyle zebrała WOŚP w 2025 roku! Właśnie ogłosili kwotę

Finał tegorocznej edycji WOŚP przyniósł wyjątkowo imponujący wynik. Po intensywnym okresie zbiórek prowadzonych w całym kraju, podczas którego darczyńcy mogli wpłacać środki zarówno na konto bankowe fundacji, jak i poprzez stronę internetową, ostateczny wynik został już potwierdzony – akcja zebrała 289 068 047,77 złotych!

– To był finał nie z tej ziemi! Dzięki współpracy z naszym nowym partnerem, oficjalnym ubezpieczycielem akcji, mogliśmy przygotować dla Was całą masę aktywności. Skupiając się na motywie przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspólnie zadbaliśmy o to, aby czas zabawy, pomagania i radości, był także okazją do nauki o zdrowiu i bezpieczeństwie dzieci! Było radośnie, kolorowo i bardzo bezpiecznie! – napisała po zakończonej imprezie w lutym fundacja.

Ostateczna kwota powstała z połączenia szacunkowych danych przekazanych przez sztaby, wyników zbiórek elektronicznych zarejestrowanych w ostatnich momentach finału oraz darowizn udzielonych przez partnerów akcji. Jak pokazują doświadczenia z poprzednich edycji, ostateczny wynik często przewyższał początkowe deklaracje – podczas 32. finału deklarowano kwotę 175 426 813 złotych, a finalna suma była o ponad 100 milionów złotych wyższa. I tak też było tym razem!

Na co zbierała Orkiestra?

W tym roku wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej, co było od początku priorytetowym celem akcji.

Organizatorzy WOŚP podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu zbiórki. Finalny wynik stanowi nie tylko liczbę – to również symbol bezinteresownej pomocy, która od lat ratuje życie tysięcy dzieci i ludzi w całym kraju. Pozostaje tylko czekać na dalsze analizy i szczegóły dotyczące rozliczenia akcji. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i darczyńcom za wkład w budowanie lepszej przyszłości.

❤️To był Finał nie z tej ziemi! Dzięki współpracy z naszym nowym partnerem, oficjalnym ubezpieczycielem akcji – @GrupaPZU, mogliśmy przygotować dla Was całą masę aktywności. Skupiając się na motywie przewodnim 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspólnie zadbaliśmy… pic.twitter.com/E9oazIdYJP— WOŚP (@fundacjawosp) February 20, 2025

