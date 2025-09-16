Imielnica. Trzy ciężarówki rozbite. Kierowca zakleszczony. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu

Na drodze krajowej nr 62 doszło do poważnego karambolu. Zderzyły się tam trzy pojazdy ciężarowe, co spowodowało całkowitą blokadę drogi w kierunku Warszawy. Policja wprowadziła ruch wahadłowy i kieruje kierowców na objazdy lokalnymi drogami. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość lub szukać alternatywnych tras.

Do zdarzenia doszło około godziny 5.50 na skrzyżowaniu ul. Wyszogrodzkiej z Harcerską. Z nieznanych przyczyn trzy ciężarówki jadące w kierunku Warszawy zderzyły się, blokując przejazd. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym policję i straż pożarną.

- Po przybyciu na miejsce czterech zastępów Państwowej Straży Pożarnej stwierdzono najechanie pojazdów. W wyniku zdarzenia jedna osoba została zakleszczona w pojeździe. Strażacy przy użyciu sprzętu hydraulicznego wykonali dostęp do poszkodowanego, który następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala - relacjonuje w rozmowie z TVN Warszawa młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Bryła lodu spadła z naczepy tira. O krok od tragedii pod Mogilnem. Jest nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.