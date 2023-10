Incydent w lokalu wyborczym. Jedna osoba zniszczyła karty do głosowania

Zniszczone materiały wyborcze

- W jednym z lokali wyborczych w Gąbinie osoba po otrzymaniu materiałów wyborczych zniszczyła je - przekazała w niedzielę po południu rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji sierż. szt. Monika Jakubowska. Jak wyjaśniła, zdarzenie dotyczyło zniszczenia wydanych kart do głosowania. W sprawie tej przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa - dodała.

Zgodnie z art. 248 Kodeksu karnego, kto w związku z wyborami do Sejmu, Senatu lub referendum niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze bądź też referendalne, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Gąbin położony jest na terenie powiatu płockiego, który należy do okręgów wyborczych: nr 16 w wyborach do Sejmu, gdzie wybieranych jest 10 posłów oraz nr 38 w wyborach do Senatu, gdzie do zdobycia jest jeden mandat.