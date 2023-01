Indyjskie portale piszą o morderstwie w Warszawie. Nie żyje 30-letni pracownik banku

Hindus zasztyletowany w Warszawie

Na portalu informacyjnym www.india.com pojawił się artykuł dotyczący śmierci 30-letniego obywatela Indii mieszkającego w Warszawie. Jak donoszą dziennikarze tego portalu, mężczyzna miał być zasztyletowany w swoim domu. Pracował w dziale IT, w warszawskiej siedzibie banku. Do służb wpłynęła informacja od jego współpracowników, którzy zorientowali się, że nie przyszedł do pracy. Policjanci pojechali do domu 30-latka i znaleźli zakrwawione ciało.

Policjanci zatrzymali 40-letniego Polaka

Sprawę potwierdziła polska prokuratura. Postępowanie prowadzą śledczy z Warszawy Ochoty. Do zdarzenia doszło 24 stycznia. Następnego dnia w sprawie został zatrzymany 40-letni Polak, który usłyszał zarzut zabójstwa. Trzy dni później sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Liczne rany na ciele ofiary

Do morderstwa miało dojść w mieszkaniu w bloku przy ul. Włodarzewskiej. Na ciele ofiary śledczy odnotowali liczne rany. Zabezpieczyli dowody i zlecili sekcję zwłok. Prokuratura czeka na opinię biegłych w zakresie ustalenia przyczyny zgonu.