Interwencja wobec agresywnego mężczyzny. Ruszył z widłami na policjantów, został postrzelony

W Jabłonnie (pow. legionowski) doszło do przerażającej interwencji. Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny z widłami. Agresor nie reagował na polecenie funkcjonariuszy, dlatego też został postrzelony przez nich w nogę. Rannego przetransportowano do szpitala. O sprawie poinformowała nas kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.