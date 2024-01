Jabłonna. Autokar w rowie, w środku ponad 20 osób

Koszmarny poranek pod Ostrołęką. Dwa auta wpadły do rowu. Jedno z nich dachowało

Informacja o kraksie wpłynęła do służb kilka minut po godz. 14 we wtorek, 2 stycznia. - W zdarzeniu brał udział autobus relacji Warszawa-Jednorożec oraz pojazd osobowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca pojazdem osobowym, jadąc lewym pasem, bokiem uderzyła w bok autobusu, w wyniku czego autobus zjechał na pobocze, a następnie do rowu, gdzie pojazd przewrócił się na bok - przekazała w rozmowie z „Super Expressem” kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.

Na szczęście w poważnie wyglądającym zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Pasażerowie mogli kontynuować podróż autobusem zastępczy, który zapewnił im przewoźnik.

Zarówno 60-letni kierowca autobusu, jak i 70-letnia kierująca osobówką kobieta zostali przebadani na obecność alkoholu. - Byli trzeźwi - zapewniła kom. Stopińska.

Policja będzie wyjaśniała szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia. Na miejscu wciąż są utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem.