Jaka będzie pogoda na Święto Niepodległości? Prognoza na 11 listopada 2024 roku

Pogoda na 11 listopada 2024 roku nie zachwyci. Temperatura spadnie poniżej zera

Tegoroczne Święto Niepodległości przypada w poniedziałek. To oznacza, że dla wielu Polaków będzie to czas przedłużonego odpoczynku. Czy pogoda będzie sprzyjać? Prognozy na długi weekend zapowiadają chłodny i mglisty czas, który może nie zachęcać do dłuższych spacerów.

Według najnowszych prognoz, 11 listopada w Warszawie temperatura w ciągu dnia wyniesie około 5°C, a w nocy spadnie do −1°C. Chociaż nie przewiduje się opadów deszczu, dzień będzie pochmurny i chłodny, co może być dodatkowym wyzwaniem dla uczestników obchodów Święta Niepodległości. Wiatr o prędkości około 10 km/h z kierunku południowego nie będzie szczególnie odczuwalny, jednak niska temperatura i duża wilgotność powietrza mogą potęgować uczucie chłodu.

Mgły, które mogą się pojawić w godzinach porannych, szczególnie na południowo-wschodnich przedmieściach Warszawy, ograniczą widoczność do 200 metrów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Przy spadku temperatury poniżej zera mgły mogą osadzać szadź, co dodatkowo zwiększa ryzyko śliskości na drogach.

☁️Długi weekend (8-11.11) będzie jesienny z dużym zachmurzeniem i mgłami.☀️W ndz., szczególnie na zachodzie i w centrum, będzie słonecznie i cieplej.🌀W pon. na zach. kraju ponownie zachmurzy się za sprawą zatoki niżowej i frontu.🎞Prognoza na 8-11.11:https://t.co/gjC8wXYgyZ— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 8, 2024