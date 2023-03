Radzymin. Śmiertelny wypadek na S8. 88-latek jechał pod prąd!

To był szok. W jaki sposób 88-latek znalazł się na przeciwległym pasie ruchu na trasie szybkiego ruchu S8?! Do samego zdarzenia doszło w okolicach godziny 3 w nocy w sobotę, 25 marca. – Zgłoszenie o wypadku na trasie S8 na wysokości Radzymina otrzymaliśmy około godziny 2:45. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło tam do czołowego zderzenia dwóch aut osobowych marki kia i volkswagen. W zdarzeniu poszkodowane zostały trzy osoby. Kierującego kią do szpitala zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafiły również dwie osoby z volkswagena – powiedział, w rozmowie z "Super Expressem", Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Niestety, jak dodał policjant, w szpitalu zmarł 88-letni mężczyzna, był kierowcą kii. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będzie wyjaśniać prokuratura.

Sam wypadek spowodował gigantyczne utrudnienia na trasie S8. Droga przez pewien czas była całkowicie zablokowana.