Jechał z żoną i dzieckiem, wylądował na słupie. Zrzucał winę na ukochaną

Ekstradycja Łukasza Ż. do Polski. Wiemy, kiedy przekroczy granicę z Niemcami. Co z zarzutami?

Dlaczego na Marszu Niepodległości 2024 w Warszawie tak śmierdziało? Końskie łajno to nie wszystko

Makabryczne odkrycie w Markach. 73-latka przyznała się do zabicia sąsiadki? Znaleziono ciało 66-letniej kobiety

Do incydentu doszło 10 listopada, chwilę przed godziną 20, na skrzyżowaniu ulic Wólczyńskiej i Sokratesa. Kierowca toyoty, przemieszczający się z żoną i dzieckiem, nagle stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. W wyniku wypadku żona i dziecko mężczyzny zostali przetransportowani do szpitala.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Jak podaje „Miejski Reporter”, mężczyzna próbował uciec z miejsca zdarzenia, jednak jego próba nie powiodła się, a policja szybko go zatrzymała. W trakcie kontroli okazało się, że kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów i był pod znacznym wpływem alkoholu – alkomat wskazał aż 3,1 promila.

Mężczyzna próbował zrzucić winę za wypadek na swoją partnerkę, jednak świadkowie zdarzenia oraz ustalenia służb szybko wykazały, że to on siedział za kierownicą. Samochód został odholowany na policyjny parking, a zatrzymany trafił do aresztu, gdzie prawdopodobnie usłyszy zarzuty związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, brakiem uprawnień oraz spowodowaniem zagrożenia dla zdrowia i życia innych uczestników ruchu.

Drogowy bandyta z Sokratesa skazany. Krystian O. odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.