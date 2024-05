DOBRE WIEŚCI

Jechała na koncert, ktoś ukradł jej skrzypce! Zuzanna odzyskała instrument

sz 15:45

Zuzanna jest skrzypaczką i 4 maja, w drodze na koncert do Słupska, ktoś ukradł jej instrument! Do kradzieży doszło najprawdopodobniej na stacji Warszawa Zachodnia. Do akcji ruszyli funkcjonariusze ze stolicy i Torunia. Niecałe 2 tygodnie później skrzypce zostały odzyskane, a właścicielka może odetchnąć z ulgą. Poznaj szczegóły poruszającej historii.