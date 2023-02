Jedna wątroba, dwóch biorców. Pierwszy taki przeszczep w Polsce

Pierwszy taki przeszczep w Polsce

Zabieg wykonano w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, którą kieruje prof. Michał Grąt, najmłodszy kierownik kliniki chirurgicznej w kraju.

"Operacja polegała na podziale narządu pobranego od zmarłego dawcy i przeszczepieniu prawej części wątroby dla jednego biorcy i lewej części wątroby dla drugiego biorcy" - poinformował rzecznik prasowy WUM Jarosław Kulczycki. Wkrótce ma być więcej takich zabiegów. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie liczby przeszczepień, co ma niezwykle istotne znaczenie z uwagi na niewystarczającą liczbę dostępnych narządów.

Metoda ta jest szansą na przeszczepienie wątroby dla chorych o niewielkiej masie ciała, szczególnie narażonych na zgon z powodu długiego oczekiwania na transplantację. W tym przypadku jedna wątroba pobrana od dawcy zmarłego może uratować życie dwóch osób.

Pacjenci po operacji są w dobrym stanie

Specjaliści WUM zapewniają, że obydwa fragmenty wątroby podjęły funkcję po przeszczepieniu. Dwójka biorców jest w dobrym stanie, a dotychczasowy przebieg pooperacyjny jest niepowikłany.

"3 stycznia wieczorem zadzwonili do mnie, żebym 4 stycznia rano pojawił się w szpitalu, bo odbędzie się przeszczep. Bałem się, ale byłem pogodzony z tym, że nie ma innego wyjścia, tylko przeszczep" - opowiedział jeden z biorców, 26-letni Łukasz.

"Nie chorowałam długo. Do lekarza zgłosiłam się pod koniec listopada, od grudnia do połowy stycznia byłam w szpitalach, później miałam chwile przerwy, żeby wyjść do domu, zregenerować się i nagle telefon, że jest wątroba. Nie bardzo chciałam tego przeszczepu. Poprawiły mi się wtedy wyniki i liczyłam, że może uda się obejść ten przeszczep. Ale potem była już ulga. Wierzyłam, że szybko się zrehabilituje. Lekarze mówią, że jest dobrze, więc dodają mi otuchy" - stwierdziła druga pacjentka, 20-letnia Weronika.

Przełomową w naszym kraju transplantację przeprowadził zespół WUM liczący piętnastu chirurgów, dwóch anestezjologów, radiolog, pięciu instrumentariuszek oraz czterech anestetyczek.

Transplantacje na WUM

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest czołowym w naszym kraju ośrodkiem wykonującym różnego typu transplantacje. Prawie co czwarty narząd unaczyniony, taki jak nerka, wątroba i trzustka, przeszczepiany jest w klinikach WUM. W 2022 r. na WUM przeprowadzono 340 transplantacji narządów unaczynionych, czyli 23 proc. wszystkich transplantacji, jakie w ubiegłym roku wykonano w ośrodkach transplantacyjnych w całym kraju.

"Na WUM odbywa się prawie połowa wszystkich przeszczepień trzustki w Polsce, ponad połowa transplantacji wątroby i prawie połowa przeszczepień nerki od dawcy żywego" - twierdzi prof. Wojciech Lisik, prorektor ds. klinicznych i inwestycji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Według Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji "Poltransplant" w 2022 r. przeszczepiono w Polsce 1399 narządów (o ponad 120 więcej niż rok wcześniej).