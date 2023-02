Wielki sukces lekarzy

Pan Marian ma nowe płuca. "Dostałem nowe życie. Takie szczęście w 43. rocznicę ślubu"

To kolejny sukces lekarzy ze szpitala PIM MSWIA w Warszawie. 60-letni Marian Oniszczuk dostał nowe płuca! Narządy do przeszczepu od dawcy z Lublina dotarły do stolicy na pokładzie policyjnego śmigłowca Black Hawk. Jak podają lekarze, pan Marian jest w bardzo dobrej formie. "Przed operacją czułem się tak jak ktoś, kto mając zamknięte usta i zatkaną jedną dziurkę nosa, przebiegł 100 metrów. Teraz czuję się świetnie i normalnie oddycham" - stwierdził 60-latek.