Jedyny taki koncert w Polsce, pierwszy w Europie. Zespoły z Korei opanują PGE Narodowy

Festiwal KPOP NATION w Warszawie

KPOP NATION to święto muzyki koreańskiej na całym świecie. Pierwszy KPOP-owy festiwal na tak ogromna skale odbędzie się 23 września o godzinie 19:00 na PGE Narodowym w Warszawie. - Festiwal będzie największym wydarzeniem w Europie, a także pierwszym stadionowym koncertem KPOP, który odbędzie się w Europie Wschodniej - zapowiadają organizatorzy imprezy.

W dosłownym tłumaczeniu KPOP NATION oznacza społeczność, czyli fanów KPOP-u. Gatunek pochodzi z Korei i narodził się tam jako muzyka popularna. Właśnie tam ma najwięcej fanów, którzy pomogli mu się rozrosnąć i dotrzeć do szerszej publiczności, dzięki temu miłośnicy tej muzyki są na całym świecie.

Główna idea festiwalu to stworzyć ogromne wydarzenie pełne muzyki, tańca i przyjaźni dla społeczności KPOP-owej. - Dążymy do tego, aby KPOP NATION był stałym punktem na festiwalowej mapie jako największy europejski festiwal muzyki koreańskiej tworzony dla fanów i przez fanów. To święto muzyki, tańca, nierozerwalnej więzi między artystami i ich fanami, a także wspomnień, które pozostaną na całe życie - piszą organizatorzy.

Kto wystąpi na KPOP NATION w Warszawie?

Organizatorzy ujawnili już listę artystów, którzy zaśpiewają na scenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Fani mogą być zachwyceni, ponieważ pojawia się:

THE BOYZ - boysband, który w składzie ma 11 członków, a ich liderem jest Sangyeon. Oficjalnie zadebiutował 6 grudnia 2017 roku z minialbumem zatytułowanym "The First". Nie tak dawno, bo 13 czerwca 2023 roku wyszedł ich najnowszy album "Delicious", który jest promowany przez utwór o tym samym tytule, którego teledysk ma ponad 5,5 mln wyświetleń na YouTube. Na Spotify mają ponad milion miesięcznych słuchaczy.

MAMAMOO+ - to unit zespołu, który składa się z 2 członkiń zespołu MAMAMOO — Solar oraz Monbyul. Artystki prócz tworzenia z pełnym składem zespołu, robią również nowe koncepcje we dwie. Zespół zadebiutował 30 sierpnia 2022 roku z singlem zatytułowanym "Better" z gościnnym udziałem rapera Big Naughty. Pierwszy minialbum zawiera 3 utwory i wydano go 20 marca 2023 roku.

KEP1ER - to girlsband założony w 2021 roku po wyemitowaniu survivalowego programu Girls Planet 999 pokazywanego na kanale MNET. W programie było 99 uczestniczek z Chin, Japonii i Korei Południowej, lecz tylko pierwsza dziewiątka znalazła się w składzie zespołu. Oficjalny debiut mil miejsce 3 stycznia 2022 roku z mini albumem "First Impact", który był promowany viralowym singlem "Wa Da Da".

CIX - jest to skrót od nazwy Complete in X. Jest to 5-osobowa grupa, której liderem jest niejaki BX. Zespół zadebiutował 23 lipca 2019 roku z mini albumem "HELLO Chapter 1: Hello, Stranger". Swój pierwszy koncert w Polsce mieli 15 stycznia 2023 roku w warszawskim klubie Progresja w ramach trasy "CIX 2nd WORLD TOUR". 29 maja tego roku wydali nowy minialbum ""OK" Episode 2: Im OK", który jest promowany przez "Save me, Kill me".

ZEROBASEONE (ZB1) - to dziewięcioosobowy boysband, który również został utworzony przez reality show MNET, Boys Planet. Debiut miał niedawno, bo 10 lipca 2023 r. z mini albumem "YOUTH IN THE SHADE". Płyta już w preorderze pobiła rekord w historii k-popu, ponieważ sprzedani ponad 1,08 mln egzemplarzy debiutanckiego albumu.

SF9 (Sensational Feeling 9) — boysband założony przez FNC Entertainment w 2016 roku. Grupa powstała po wygranej w reality show "Dance or Band". Zadebiutowali 5 października 2016 roku z singlem "Feeling Sensation". W 2019 r. zagrał koncert w Polsce w warszawskim klubie Progresja w ramach trasy koncertowej "UNLIMITED".

(G)I-DLE - girlsband utworzony przez wytwórnię Cube Entertainment w 2018 roku. 5-osobowa grupa zadebiutowała 2 maja 2018 roku z minialbumem zatytułowanym "I Am". W 2018 roku zostały nazwane "monster rookies" oraz uznane za odnoszące największe sukcesy z dziewczęcych grup z Korei Południowej. Na Spotify mają ponad 12 milionów miesięcznych słuchaczy.

MONSTA X: SHOWNU X HYUNGWON - to pierwszy oficjalny pododdział południowokoreańskiego boysbandu Monsta X. Duet zadebiutował 25 lipca 2023 roku z EP-kę "The Unseen" promowana singlem „Love Me a Little".

Bilety na Festiwal K-POP NATION w Warszawie

Bilety na K-POP NATION w Warszawie są już dostępne w sprzedaży. Ich ceny zaczynają się od 549 zł, a kończą na 1249 zł. Wszystkie informacje związane z wydarzeniem oraz kupnem biletu znajdują się na stronie kpopnation.com. Każda osoba, która bierze udział w wydarzeniu, otrzymuje KPOP NATION BAND, czyli święcącą opaskę LED. Została ona zaprojektowana tak, by podczas koncertu synchronizować się z muzyką i oprawą świetlną, dzięki czemu będzie festiwalowym lightstickem. Uczestnicy otrzymają ją w cenie biletów.