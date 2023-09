Z lodowatej wody wyłowili seniora. Przywrócili mu oddech i bicie serca!

i Autor: KP PSP Racibórz

TRWA USTALANIE OKOLICZNOŚCI

Cud nad terenie Kanałów! Starszy mężczyzna wyłowiony z wody. Przywrócili mu oddech i bicie serca

plis 12:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Do horroru w Ciechanowie doszło w poniedziałek, 18 września chwilę przed godziną 12. W rejonie Kanałów przy ul. Gostkowskiej zaroiło się od służb ratunkowych. Jak się okazało, na wodzie unosił się starszy mężczyzna. Wyciągnęli go stamtąd strażacy. Ratownicy medyczni przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.