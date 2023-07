Marzeniem 26-latka było więzienie. Policjanci spełnili jego życzenie

Ciechanów. 26-latek oddał się w ręce policji. Był poszukiwany

Policjanci z Ciechanowa na długo zapamiętają to, co wydarzyło się w piątkowe popołudnie (14 lipca). Do budynku komendy wszedł 26-letni mężczyzna, mieszkaniec Mławy. Oświadczył dyżurnemu, że jest poszukiwany. Powiedział również, że jest gotowy na to, by pojechać do zakładu karnego i odbyć zasądzoną mu karę pozbawienia wolności.

– Funkcjonariusze ustalili, że 26-latek rzeczywiście jest poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Ciechanowie – przekazała mł. asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

Mężczyzna miał odsiedzieć rok w więzieniu za jazdę po alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli policyjnej, znieważenie policjanta oraz gróźb karalnych.

Policjanci z Ciechanowa spełnili życzenie mężczyzny i zatrzymali go. 26-latek został przewieziony do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższy rok.