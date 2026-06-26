W ten weekend (26–28 czerwca) na mapie Mazowsza dochodzi do prawdziwego przełomu – kilkanaście dużych zalewów i plaż miejskich inauguruje bezpieczny sezon z ratownikami dokładnie w sobotę 27 czerwca. Jeśli jednak planujecie wypoczynek w samej Warszawie, wybór jest zaskakująco skromny.

Gdzie nad wodę w Warszawie? Stolica ma tylko jedno oficjalne kąpielisko

Choć Warszawa leży nad rzeką i ma mnóstwo pięknych, piaszczystych plaż nad Wisłą, to według rejestru GIS w stolicy funkcjonuje tylko jedno oficjalne i w pełni strzeżone kąpielisko naturalne:

Jeziorko Czerniakowskie (Mokotów) – oficjalny sezon kąpielowy rozpoczął się 7 czerwca 2026 roku. To jedyne miejsce w granicach Warszawy, gdzie czystość wody jest stale monitorowana przez Sanepid, a w wyznaczonych strefach dyżurują ratownicy. W ten weekend należy spodziewać się tu rekordowych tłumów.

Pozostałe warszawskie plaże nad Wisłą (np. Poniatówka czy plaża na Pradze) są świetnymi miejscami do opalania i odpoczynku, ale obowiązuje tam kategoryczny zakaz wchodzenia do wody ze względu na zdradliwy i niebezpieczny nurt rzeki.

Kąpieliska wokół Warszawy i na Mazowszu. Wiele miejsc rozpoczyna sezon w pierwszy, wakacyjny weekend

Jeśli chcecie uciec ze stolicy lub mieszkacie w innych częściach województwa, wybór na ten weekend jest ogromny.

Dzika Plaża w Nieporęcie (Zalew Zegrzyński) – otwarte codziennie (sezon od 13 czerwca). Legendarny punkt pod Warszawą, który od tygodni przyjmuje plażowiczów.

(Zalew Zegrzyński) – otwarte codziennie (sezon od 13 czerwca). Legendarny punkt pod Warszawą, który od tygodni przyjmuje plażowiczów. Plaża Miejska w Serocku (ul. Retmańska) – otwarte (sezon od 26 czerwca). Kolejna świetna, zmodernizowana opcja nad Zalewem Zegrzyńskim.

(ul. Retmańska) – otwarte (sezon od 26 czerwca). Kolejna świetna, zmodernizowana opcja nad Zalewem Zegrzyńskim. Glinianka Hosera (Pruszków) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Uwielbiane miejsce przez mieszkańców zachodnich przedmieść Warszawy.

(Pruszków) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Uwielbiane miejsce przez mieszkańców zachodnich przedmieść Warszawy. Glinianki Zielonka (Zielonka) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Zielona oaza na wschód od stolicy rusza ze strzeżonym sezonem idealnie na upały.

(Zielonka) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Zielona oaza na wschód od stolicy rusza ze strzeżonym sezonem idealnie na upały. Kąpielisko Krubin (Ciechanów) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody mieszkańców północnego Mazowsza.

(Ciechanów) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Gotowe na przyjęcie spragnionych ochłody mieszkańców północnego Mazowsza. Kąpielisko Miejskie nad Zalewem Muchawka (Siedlce) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Świetny akwen z pełną infrastrukturą.

(Siedlce) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Świetny akwen z pełną infrastrukturą. Kąpielisko Miejskie SOBÓTKA (Płock) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Popularna plaża miejska w urokliwej lokalizacji.

(Płock) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Popularna plaża miejska w urokliwej lokalizacji. Kąpielisko na terenie Stawów Walczewskiego (Grodzisk Mazowiecki) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Rewelacyjnie zagospodarowany teren z pomostami.

(Grodzisk Mazowiecki) – otwarte od soboty, 27 czerwca. Rewelacyjnie zagospodarowany teren z pomostami. Kąpieliska nr 1 i nr 2 Borki (Radom, od ul. Stasieckiego i Bulwarowej) – otwarte (sezon od 26 czerwca). Radomskie zalewy odpaliły pełną obsadę ratowniczą tuż przed weekendem.

(Radom, od ul. Stasieckiego i Bulwarowej) – otwarte (sezon od 26 czerwca). Radomskie zalewy odpaliły pełną obsadę ratowniczą tuż przed weekendem. Zalew Żyrardowski (Żyrardów) – otwarte codziennie (sezon od 200 czerwca). Ogromna, piaszczysta plaża tuż pod miastem.

(Żyrardów) – otwarte codziennie (sezon od 200 czerwca). Ogromna, piaszczysta plaża tuż pod miastem. Kozienice (Kozienice) oraz Kąpielisko Staw Górny (Pionki) – otwarte na weekend. Doskonale przygotowane bazy w południowej części regionu.

(Kozienice) oraz Kąpielisko Staw Górny (Pionki) – otwarte na weekend. Doskonale przygotowane bazy w południowej części regionu. Plaża Miejska w Pułtusku oraz Plaża Miejska w Wyszkowie – obie ruszają od soboty, 27 czerwca. Bezpieczna kąpiel nad rzeką w wyznaczonych strefach.

– obie ruszają od soboty, 27 czerwca. Bezpieczna kąpiel nad rzeką w wyznaczonych strefach. ZACISZE BIS (Koszelówka) oraz Zalew Miejski w Makowie Mazowieckim – otwarte od soboty, 27 czerwca.

(Koszelówka) oraz Zalew Miejski w Makowie Mazowieckim – otwarte od soboty, 27 czerwca. Kąpielisko w Kącku (Wiązowna) oraz Kąpielisko Miejskie w Ostrołęce – otwarte codziennie, ratownicy na posterunku.

(Wiązowna) oraz Kąpielisko Miejskie w Ostrołęce – otwarte codziennie, ratownicy na posterunku. Zalew Łosicki (Łosice) – otwarte od soboty, 27 czerwca.

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Boisz się tłumów na Czerniakowskim? W te miejsca z Warszawy dojedziesz najszybciej

Jeśli jedyne warszawskie kąpielisko pęka w szwach, ratunkiem są podstołeczne plaże. Wytypowaliśmy pięć lokalizacji z naszej listy, do których mieszkańcy stolicy dotrą sprawnie, unikając wielogodzinnych podróży w rozgrzanym aucie:

Glinianki Zielonka : Faworyt dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Samochodem z Pragi czy Targówka dojedziecie tu w zaledwie 15–20 minut. Co genialne, tuż obok akwenu kursują pociągi podmiejskie – podróż ze stacji Warszawa Wileńska do Zielonki trwa niecałe 15 minut.

: Faworyt dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. Samochodem z Pragi czy Targówka dojedziecie tu w zaledwie 15–20 minut. Co genialne, tuż obok akwenu kursują pociągi podmiejskie – podróż ze stacji Warszawa Wileńska do Zielonki trwa niecałe 15 minut. Dzika Plaża w Nieporęcie : Kultowe miejsce nad Zalewem Zegrzyńskim. Choć w weekendy na ul. Płochocińskiej i Modlińskiej lubią tworzyć się korki, to rano lub późnym popołudniem trasę z Żoliborza czy Białołęki pokonacie w około 25–30 minut. Do Nieporętu dojeżdżają też warszawskie autobusy strefowe ZTM (np. linia 705 z Metra Marymont).

: Kultowe miejsce nad Zalewem Zegrzyńskim. Choć w weekendy na ul. Płochocińskiej i Modlińskiej lubią tworzyć się korki, to rano lub późnym popołudniem trasę z Żoliborza czy Białołęki pokonacie w około 25–30 minut. Do Nieporętu dojeżdżają też warszawskie autobusy strefowe ZTM (np. linia 705 z Metra Marymont). Glinianka Hosera w Pruszkowie : Idealna opcja dla mieszkańców Ursusa, Włoch czy Bemowa. Dzięki bliskości Al. Jerozolimskich oraz autostrady A2, podróż nad tę strzeżoną plażę zajmie Wam około 20–25 minut.

: Idealna opcja dla mieszkańców Ursusa, Włoch czy Bemowa. Dzięki bliskości Al. Jerozolimskich oraz autostrady A2, podróż nad tę strzeżoną plażę zajmie Wam około 20–25 minut. Kąpielisko w Kącku : Położone w gminie Wiązowna kąpielisko to doskonały cel dla mieszkańców Wawra czy Wilanowa. Dzięki nowej trasie ekspresowej S17 i południowej obwodnicy Warszawy (S2), dojazd w te rejony zająć może zaledwie 25 minut.

: Położone w gminie Wiązowna kąpielisko to doskonały cel dla mieszkańców Wawra czy Wilanowa. Dzięki nowej trasie ekspresowej S17 i południowej obwodnicy Warszawy (S2), dojazd w te rejony zająć może zaledwie 25 minut. Zalew Żyrardowski: Absolutny hit dla mieszkańców Włoch, Ursusa, Ochoty czy Mokotowa. Dzięki autostradzie A2 samochodem z okolic Dworca Zachodniego dojedziecie pod samą plażę w około 35–40 minut. Co więcej, Żyrardów jest genialnie skomunikowany koleją – pociągi KM czy Intercity z Warszawy Centralnej jadą tam zaledwie 30 minut, a ze stacji na potężne, piaszczyste kąpielisko kursuje lokalny autobus lub można podjechać rowerem miejskim.

Słońce pali, woda kusi. Jak bezpiecznie przetrwać upały?

Przy temperaturach rzędu 33-34 stopni Celsjusza, nasz organizm pracuje na najwyższych obrotach. Służby ratunkowe przypominają:

Szok termiczny: Nie wskakuj gwałtownie do wody po długim leżeniu na słońcu. Schładzaj ciało stopniowo, aby uniknąć omdlenia.

Alkohol: Piwo na plaży w pełnym słońcu diametralnie obniża koordynację. Nad wodą obowiązuje zasada absolutnej trzeźwości.

Udar słoneczny: Krem z filtrem UV, nakrycie głowy i regularne picie wody to podstawa.