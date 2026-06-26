Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. Utonął 8-latek, ojciec był pijany!

Kobieta utonęła w Bałtyku

Dziecko zniknęło pod wodą

Alarm podniesiono w czwartkowy wieczór, gdy służby otrzymały zgłoszenie o 8-letnim chłopcu, który zniknął pod powierzchnią wody w zalewie w Zwoleniu koło Radomia. Po wydobyciu dziecka natychmiast rozpoczęto reanimację, jednak mimo wysiłków ratowników jego życia nie udało się uratować.

Jak relacjonowała reporterka Radia ESKA Kinga Furch:

- Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z ośmiolatkiem przebywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon rozpocznie się dopiero 1 lipca.

Śledczy wyjaśniają okoliczności

Policjanci ustalają, jak doszło do tragedii i czy doszło do zaniedbań. Wiadomo, że w chwili zdarzenia kąpielisko nie było jeszcze strzeżone.

Strażacy apelują o rozwagę

Po tragedii Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Strażacy apelują, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu oraz nie spuszczać dzieci z oczu nawet na chwilę. Podkreślają również, że w sytuacji zagrożenia liczy się każda sekunda, dlatego pomoc należy natychmiast wzywać pod numer alarmowy 112. Nad wodą o bezpieczeństwie często decydują rozsądek, odpowiedzialność i stała opieka nad najmłodszymi.