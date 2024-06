Tragedia w Górze Kalwarii. 15-letni chłopiec utonął. Wielka rozpacz

Dramat rozegrał się w słoneczną sobotę (29 czerwca). Pogoda zachęcała do aktywnego wypoczynku nad wodą. Kilka osób wypoczywało nad brzegiem Wisły. Nagle doszło do dramatu. - W godzinach popołudniowych otrzymaliśmy zgłoszenie alarmowe o wypadku utonięcia osoby niepełnoletniej na Wiśle w rejonie mostu kolejowego w Górze Kalwarii – informują na portalu społecznościowym ratownicy z Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Interwencyjnej Góra Kalwaria.

Na miejscu pilnie zjawiły się łodzie ratunkowe. Ratownicy zaczęli walkę z czasem. Jednak dopiero, gdy na miejscu zjawili się nurkowie z Warszawy, udało się odnaleźć 15-latka. - Po penetracji dna w rejonie zdarzenia ujawniono ofiarę, natychmiast przystąpiono do reanimacji, która niestety nie przyniosła pozytywnych efektów – napisali ratownicy.

Wstrząsający jest fakt, że ratownicy upominali wcześniej grupę, w której znajdowała się ofiara utonięcia, że wybrali bardzo niebezpieczne miejsce do pływania. - To tragiczne wydarzenie, tym bardziej, że tej grupie osób wypoczywających nad wodą w tym miejscu zwracano wcześniej uwagę, że to nieodpowiednie miejsce na wypoczynek i pływanie w rzece – czytamy w komunikacie.

Tego samego dnia doszło do innej tragedii. Mieszkaniec Brwinowa pod Pruszkowem poszedł się ochłodzić się w wodzie. - Potwierdzam. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 19:30. Pomimo podjętej resuscytacji, lekarz stwierdził zgon 43-letniego mężczyzny. Zgodnie z relacją świadków, mężczyzna wszedł do wody, aby się ochłodzić. Zanurzył się i nie wypłynął. Osoby przebywające przy wodzie wyciągnęły mężczyznę i podjęły się resuscytacji, która trwała aż do przyjazdu pogotowia – przekazał w rozmowie z TVN WarszawaJacek Wiśniewski ze stołecznej policji.