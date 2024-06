Nastolatka przyniosła do szpitala na Mazowszu martwego noworodka. Prokuratura podjęła kluczową decyzję

Utonięcia w Polsce zdarzają się bez wątpienia zbyt często. W szczególności najwięcej tak tragicznych zdarzeń odnotowuje się w sezonie letnim, gdy pogoda zachęca do przebywania na zewnątrz. Upalne dni sprawiają, że sporo osób wyjeżdża nad wodę, by nieco się schłodzić. To świetne rozwiązanie, lecz tylko w przypadku, gdy wiemy, jak zachować się w takich miejscach.

Wchodzenie do jakichkolwiek zbiorników wodnych pod wpływem alkoholu jest zabronione podobnie jak pływanie w miejscach, w których obowiązuje zakaz kąpieli. Należy stosować się do zasad, bowiem ich nieprzestrzeganie może skończyć się tragicznie, o czym świadczy najnowszy raport dotyczący utonięć.

Od 1 kwietnia 2024 roku do 25 czerwca w Polsce odnotowano już 96 utonięć. Gdzie takich zdarzeń jest najwięcej? W województwie pomorskim doszło aż do 15 wypadków tego typu. Jak sprawa przedstawia się w innych regionach? Sprawdź naszą galerię zdjęć, by dowiedzieć się więcej.

