CO SIĘ STAŁO?

Nowe informacje po tragedii w pierwszy dzień wakacji. 14-letni chłopiec utonął w stawie

sz 13:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Nie żyje 14-letni chłopiec, który utonął w stawie. Do tragedii doszło w Lesznie pod Warszawą. Nastolatek wszedł do wody i zniknął pod taflą. Niestety, na pomoc było za późno. Nurkowie po godzinie wyciągnęli jego ciało z wody. Co wiadomo o tragicznym utonięciu 14-latka w pierwszy dzień wakacji?