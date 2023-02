Joe Biden w Warszawie. Lista miejsc, w których pojawi się amerykański prezydenta

Amerykański prezydent pojawi się w Warszawie już 21 lutego, we wtorek. Najprawdopodobniej jego samolot wyląduje na Lotnisku Chopina. To tam wsiądzie do swojej "Bestii". Wiele cech tego pojazdu jest ściśle chronionych przez Secret Service, jednak wiemy na pewno, to najbezpieczniejsza limuzyna świata.

Bardzo ważnym punktem wizyty Joe Bidena w stolicy będzie spotkanie z prezydentem naszego kraju, Andrzejem Dudą, ale również udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, który zaplanowano na środę, 22 lutego.

Jednak najprawdopodobniej najważniejszym, dla wszystkich warszawiaków, punktem wizyty Joe Bidena w Polsce będzie jego przemowa w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego. Według wstępnych informacji, spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w okolicach godziny 17:30.

Chcesz zobaczyć prezydenta na żywo? Nic trudnego, zarejestruj się na stronie amerykańskiej ambasady!

Co ciekawe, każdy będzie mógł wysłuchać przemówienia amerykańskiego prezydenta na żywo. Wystarczy zarejestrować się na to wydarzenie korzystając ze strony internetowej ambasady USA w Polsce.

Warto również wspomnieć, że wizyta prezydenta Joe Bidena to historyczny moment i wyraźny sygnał ze strony Stanów Zjednoczonych, które potwierdzają sojuszniczą jedność z Polską. Nigdy wcześniej prezydent USA nie był w naszym raju dwa razy w ciągu jednego roku.

W trakcie wizyty Joe Bidena w Warszawie możemy spodziewać się również gigantycznych utrudnień na drodze, o których będziemy wspominać na bieżąco. Warszawiacy najprawdopodobniej nie będą mogli przejechać Wisłostradą, ruch może zostać ograniczony na Moście Śląsko-Dąbrowskim.

Gdzie będzie można spotkać Joe Bidena w Warszawie? Listę miejsc udostępniamy w galerii poniżej: