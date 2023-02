Wizyta Joe Bidena w Polsce. Jaką trasę przejedzie prezydencka bestia?

We wtorek, 21 lutego, do stolicy Polski przyleci prezydent Stanów Zjednoczonych. Jego wizyta potrwa w naszym kraju dwa dni. W trakcie pobytu Joe Bidena w Warszawie zaplanowano między innymi: spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się w ogrodach Zamku Królewskiego. Prezydent USA spotka się również z prezydentem Polski, Andrzejem Dudą, ale również z ambasadorami USA w Polsce przy al. Ujazdowskich.

Lądowanie słynnego samolotu Air Force One z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem na pokładzie spodziewane jest we wtorek, 21 lutego. Ze względu na wymogi organizacji wizyty głowy Stanów Zjednoczonych w Warszawie służby państwowe odpowiedzialne za jej bezpieczeństwo wprowadzą duże zmiany w ruchu.

Warto przygotować się na zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w mieście, ale również kierowcy będą musieli uważać. W trakcie wizyty Joe Bidena w Warszawie warto zaprzestać jazdy "na pamięć". To może doprowadzić do jeszcze większych problemów w ruchu.

Jedną z ulic, która zostanie całkowicie zamknięta będzie najprawdopodobniej ul. Żwirki i Wigury, którą Joe Biden pojedzie w kierunku hotelu Mariott, gdzie na 43. piętrze spędzi dwie noce. Tu także spali inni prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy odwiedzali Polskę w poprzednich latach. W latach 1994 i 1997 był tu Bill Clinton, w 2001 George Bush, w 2011, 2014 i 2016 Barack Obama, a w 2017 Donald Trump.

Ze względów bezpieczeństwa trasa przejazdu bestii prezydenckiej do ostatnich chwil nie jest znana. Jednak ze względu na to, że w następnych dniach prezydent USA ma zaplanowane spotkanie z Andrzejem Dudą, najprawdopodobniej zostanie wstrzymany ruch w al. Jerozolimskich i na Trakcie Królewskim oraz ulicach poprzecznych – tak, jak to było w poprzednim roku. Warto, wszystkie wyjścia i wyjazdy, zaplanować z wyprzedzeniem.