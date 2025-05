Jubileuszowy 10. sezon Dzielnicy Wisła. Nowe przestrzenie, w tym zakątek nurogęsi

Warszawa. 10 lat Dzielnicy Wisła

Dzielnica Wisła to projekt, który na stałe wpisał się w krajobraz Warszawy. Z roku na rok przyciąga coraz więcej osób, oferując im możliwość spędzenia czasu nad rzeką w aktywny i ciekawy sposób.

- To już 10. sezon działania naszego projektu. Mamy ten niebywały, piękny i dziki brzeg Wisły. Każdego roku jednak pojawia się kolejny nowy i ciekawy punkt związany z rzeką. Mamy bulwary, które w przeciągu tych dziesięciu lat przeszły przemianę. Bardzo zmienił się Port Czerniakowski. Pojawił się również pawilon edukacyjny Kamień, nazywany nieoficjalnym ratuszem Dzielnicy Wisła – mówiła Magdalena Młochowska, dyrektorka koordynatorka ds. zielonej Warszawy.

Wielkie otwarcie sezonu już 10 maja! Przygotujcie się na widowiskową grę terenową, która połączy ląd i wodę. Będą kajaki, SUP-y, kajak polo, golf, a także odkrywanie tajemniczych zakątków Wisły. Wieczorem czeka nas spektakl plenerowy Teatru MAKATA z gigantycznymi lalkami syren i trytonów oraz żaglowcem.

Warszawskie Linie Turystyczne – ruszaj w rejs

Brak pomysłu na weekend? Wskakuj na pokład Warszawskich Linii Turystycznych. To już 17. sezon tej popularnej atrakcji.

- Warszawskie Linie Turystyczne to już tradycja. To usługa, bez której Dzielnica Wisła nie wyobraża sobie funkcjonowania – już od majówki, przez cały okres wakacyjny i również we wrześniu (...) W ofercie WLT jest również rejs statkiem do Serocka – fantastyczna całodzienna wyprawa dla wszystkich chętnych, w tym całych rodzin. Promy są bezpłatne, można na nich przewozić również rowery i zwierzęta. Oferta warszawskich linii turystycznych to nie tylko woda. Na ulicę Warszawy wyjadą zabytkowe autobusy, a na tory tramwajowe wyjadą nasze piękne, wiekowe tramwaje. W tym roku zaplanowaliśmy również nowość – 3 maja otwieramy kino letnie nad Wisłą na plaży Poniatówka. Będą leżaki i popcorn oraz dwa filmy: „Nie lubię poniedziałku” i „Brunet wieczorową porą” – powiedziała Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego.

Co jeszcze czeka na nas w Dzielnicy Wisła?

Warszawski Plażowy: Leżaki, muzyka i mnóstwo dobrej zabawy na miejskich plażach.

Żegluga Dzielnicy Wisła: Edukacyjne rejsy z ekipą z Pawilonu Edukacyjnego Kamień.

Riverlights i Warsaw Wooden Boat Festival (24 maja): Parada świetlnych łodzi, która zapiera dech w piersiach.

Regaty Dzielnicy Wisła (6 czerwca): Zawody dla miłośników żeglarstwa.

Warsaw Head (drugi weekend czerwca): Największe wioślarskie wydarzenie na Wiśle.

Nowe miejsca na mapie Warszawwy

Dzielnica Wisła stale się rozwija i zaskakuje nowymi przestrzeniami.

- Stale zmieniamy, rozbudowujemy i dostosowujemy przestrzeń dzielnicy Wisła. W tym roku oddamy trzy fantastyczne inwestycje – pierwszą z nich jest most w Porcie Czerniakowskim, który będzie łączył ul. Czerniakowską z przystanią Warszawa. Drugą wspaniałą realizacją jest Park Żerański. To jest jedyny park w Warszawie z linią brzegową. Będzie można do niego się dostać zarówno z lądu, jak również dopłynąć kajakiem. No i kolejna nasza, trzecia już inwestycja, czyli zakątek nurogęsi, który się znajduje w pobliżu Portu Czerniakowskiego. Są to nieużytki, które zagospodarujemy, by stały się dostępną dla mieszkańców przestrzenią przyrodniczą i edukacyjną – powiedziała Kamila Nowocin, zastępczyni dyrektorki ds. utrzymania terenów zieleni.