Julinek Park zaprasza na weekend z piratami

Co będzie się działo w Julinek Parku 19 i 20 sierpnia? Tajemniczy złowrogi pirat postanowi rzucić wyzwanie szalonej pani kapitan „Latającej Flądry”. Jego obecność wprawia w drżenie najbardziej doświadczonych marynarzy, ale pani kapitan nie cofnie się przed żadnym wyzwaniem! Zebrała wokół siebie najlepszą załogę cyrkowych artystów, którzy nie tylko podbijają serca widzów podczas spektakli, ale również gotowi są stanąć twarzą w twarz z niebezpieczeństwem. Czy uda im się zjednoczyć siły i wspólnie pokonać wzbudzającego strach pirata? Tego dowiemy się podczas spektaklu „Pirackie potyczki” w wykonaniu Aleksandry Rurzowej Olszewskiej, Łukasza Wójcika oraz Marysi i Juliana. Arrgh!

Oprócz pirackich zmagań, czekają nas jeszcze dwa wspaniałe pokazy. „Ojeju! Jeju! Czarodzieju”, zabierze najmłodszych do krainy magii, kolorów i zaczarowanych gadżetów. Zarówno Ci mniejsi, jak i więksi widzowie będą się doskonale bawić podczas show „Stand up Magic” pełnego spektakularnych sztuczek, zaskakujących manipulacji przedmiotami, żonglerki oraz… suchych żartów w wykonaniu Macieja Pędy.

i Autor: Materiały prasowe

Nie zabraknie także filmowych przeżyć – i to w wymiarze 5D. Oglądając ulubione historie w mobilnym kinie, poczujemy wibracje, powiew wiatru, krople deszczu, a nawet zapachy. Wspaniała zabawa gwarantowana!

i Autor: Materiały prasowe

Moc rozrywki dla każdego – niezależnie od wieku

Julinek to miejsce, które zapewnia bogaty wybór atrakcji, spośród których każdy znajdzie coś dla siebie. Jakościową rozrywkę i beztroską zabawę blisko natury gwarantują m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Na terenie Julinka znajduje się także Park Wodny pod gołym niebem, który doceni każdy miłośnik wodnej rozrywki. Do dyspozycji gości są m.in. basen o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalni, kurtyny i armatki wodne. W Parku Wodnym dostępny jest także spray park, czyli strefa z minimalną ilością wody. Komfort kąpieli zapewnia idealnie dobrana temperatura wody, która wynosi od 25 do 29 stopni Celsjusza, a świetną, letnią aurą można się cieszyć na jednym z 2000 leżaków w strefie relaksu.

W Julinku działa również Julinek CAMP, czyli kameralny kemping i pole namiotowe. To idealna opcja dla tych, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku i spędzić czas na łonie natury. Kemping jest świetnie usytuowany, umożliwiając łatwy dostęp do parku wodnego oraz innych atrakcji Julinek Parku. To także raj dla osób szukających spokoju, gdzie spacerując lub jeżdżąc na rowerze po malowniczych ścieżkach Puszczy Kampinoskiej, można odetchnąć pełną piersią. Julinek CAMP zapewnia wypoczynek blisko natury, jednocześnie oferując pełne udogodnienia – sanitariaty, prysznice, prąd, miejsce na ognisko i grill, a także dostęp do WI-FI.

Julinek Park to także idealne miejsce, aby tworzyć niezapomniane chwile, korzystając z piękna przyrody i bogatej oferty atrakcji. Czarujące otoczenie Julinku Parku stanowi znakomitą oprawę dla wyjątkowych wydarzeń, takich jak komunie, wesela, pikniki czy eventy biznesowe, które można tu zorganizować. Unikalna przestrzeń o cyrkowej historii, świetna lokalizacja i smaczne jedzenie z pewnością pomogą celebrować ważne chwile w pełnej radości atmosferze.

i Autor: Materiały prasowe

W parku niezmiennie dostępne są:

Restauracje i liczne punkty gastronomiczne, gdzie wśród propozycji z różnych zakątków świata można znaleźć: meksykański Burrito Papas, chrupiące przysmaki od Koko, Pizzerię Bella Italia, strefę BBQ, Kuchnię polską na słono i słodko oraz rzemieślnicze lody Kosmos.

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

i Autor: Materiały prasowe

Od poniedziałku do czwartku po godz. 16:00, bilety popołudniowe do Julinek Parku można nabyć za połowę ceny. Uwaga! To już ostatnia szansa, aby przy zakupie biletu weekendowego skorzystać z promocji, dzięki której bilet OPEN na kolejną wizytę w dniu powszednim będzie tańszy aż o 50%. Promocyjne bilety można zakupić w dniu wizyty w kasie przed wejściem.

i Autor: Materiały prasowe

***

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/