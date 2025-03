Autor:

Oglądaliście "Miodowe lata"? Kultowy serial kręcono w Warszawie!

"Miodowe lata" to kultowy serial, który emitowany był przez telewizję Polsat od 13 października 1998 roku do 25 grudnia 2004 roku. Sitcom został oparty na amerykańskim oryginale zatytułowanym "The Honeymooners i Jackie Gleason Show", lecz w scenariuszu zmieniono nieco wątków, by produkcję przypasować bardziej do polskich realiów. Efektem był serial, który pokochali Polacy od pierwszego odcinka, a wierni fani nawet dziś po wielu latach chętnie wracają do powtórek.

Bez wątpienia produkcja swój sukces zawdzięcza w dużej mierze aktorom, którzy stworzyli niepowtarzalne kreacje. Widzowie kojarzą w szczególności głównych bohaterów, czyli m.in. Cezarego Żaka, który odegrał rolę warszawskiego motorniczego Karola Krawczyka czy stołecznego pracownika kanalizacji Tadeusza Norka, którego rolę otrzymał Artur Barciś. Kultowym elementem serialu stała się także kamienica pokazywana w czołówce, którą - co ciekawe - nadal można podziwiać!

Gdzie naprawdę znajduje się kamienica z "Miodowych lat"?

Większość fanów serialu żyje w błędzie, myśląc, iż kultowa kamienica z czołówki znajduje się - jak mówiono w sitcomie - na ul. Wolskiej 33 w Warszawie. W rzeczywistości znany budynek zlokalizowany jest na Ochocie, a dokładnie pod adresem Aleje Jerozolimskie 99. Dodatkowo warto wspomnieć, iż cały serial nie był kręcony w wyżej wymienionej kamienicy, lecz odcinki nagrywano w Teatrze Żydowskim w Warszawie z udziałem widzów, których śmiechy są niekiedy słyszalne w serialu.

Kamienica z "Miodowych lat". Mamy zdjęcia!

