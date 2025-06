Kąpieliska pod chmurką w Warszawie i na Mazowszu. Gdzie i po ile?

Kąpieliska w Warszawie. Lokalizacje i ceny

W samej Warszawie najbardziej ekonomicznym wyborem spośród odkrytych pływalni jest kompleks w Parku Szczęśliwickim, gdzie za wstęp zapłacimy 26,50 zł. za osobę. Przy ul. Usypiskowej do dyspozycji jest basen sportowy o długości 25 m oraz rekreacyjny z hydromasażem i 46-metrową zjeżdżalnią.

Na drugim biegunie cenowym jest Park Wodny Moczydło (bilet normalny za 50 zł, są też rodzinne opcje), ale jest tu najwięcej wodnych atrakcji – jak zjeżdżalnia kamikadze, sztuczna fala i rzeka.

Baseny na Inflanckiej za 40 zł oferują dwie zjeżdżalnie - 55-metrową Anakondę i mniejszą - rodzinną.

Mieszkańcy Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa mają blisko do Powsina. Przy ul. Maślaków jest basen z 25-metrową zjeżdżalnią i brodzik. Bilet normalny - 38,50 zł. Są zniżki po godz. 16. Z kartą Warszawiaka na pływalniach jest oczywiście taniej.

Park Wodny w Julinku. Musisz tam pojechać!

Kąpieliska pod Warszawą. Te warto odwiedzić

W okolicy Warszawy przez ostatnią dekadę popularność zdobywał Julinek Park na skraju Puszczy Kampinoskiej. Startuje właśnie z letnim sezonem i od tego weekendu jest otwarty codziennie. Cenę biletu ciężko porównać z innymi basenami (od 5 zł dla dziecka do 399 zł za 4 osoby), bo kompleks oferuje szerszy pakiet atrakcji: od basenów z fontannami, po park linowy, rowery do wycieczek po Puszczy Kampinoskiej i atrakcje cyrkowe na arenach. Jest też bilet sezonowy - umożliwiający nielimitowane wejścia od poniedziałku do soboty oraz specjalny „bilet na niepogodę” za 1 zł – tego nie ma nigdzie indziej.

Zachodnie Mazowsze ma swoją Strzeniówkę pod Nadarzynem (bilet normalny 50 zł). Mieszkańcy wschodniej części regionu od tygodnia mogą cieszyć się najnowszą pływalnią na Mazowszu - letnimi basenami z plażami, boiskiem i zjeżdżalniami w Mińsku Mazowieckim. Tu bilet kosztuje 40 zł.