Karambol pod Warszawą! 5 pojazdów rozbitych, są ranni. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy

Do wypadku doszło ok. godz. 8.50 na zjeździe z trasy S8 w kierunku Bemowa. Znamy wstępne ustalenia policji. – Zderzyło się 5 pojazdów. Zjazd w kierunku Bemowa był całkowicie zablokowany. Cztery osoby trafiły do szpitali, w tym jedna została przetransportowana śmigłowcem LPR. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do najechania na tył pojazdu – powiedziała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

Policjantka dodała, że ucierpiało dwóch kierowców i dwoje pasażerów. Dwaj kierowcy, którzy nie odnieśli obrażeń, są trzeźwi.

