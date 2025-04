Motocykliści i rowerzyści zginęli w strasznych wypadkach. Ujawnili druzgocące liczby

13-letni Kacperek ważył 10 kg. Matka głodziła go w ciemnościach. Zmiana zarzutów: "Skrajne okrucieństwo"

"Potworki z Ursynowa" robią furorę w sieci. Mieszkańcy dzielnicy podzieleni. "Kto na to pozwalał"

Wypadki rowerzystów i motocyklistów. Potrzebna "intensyfikacja działań"

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przyznał w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że miniony rok był jednym z najbezpieczniejszych na polskich drogach. Mimo to policja zdaje sobie sprawę, że w wielu obszarach potrzebna jest intensyfikacja działań.

W obliczu rosnącej liczby wypadków z udziałem jednośladów, policja rozpoczęłą kolejną edycję akcji "Jednośladem bezpiecznie do celu". Ma ona na celu poprawę bezpieczeństwa motocyklistów, rowerzystów i amatorów hulajnóg. Działania potrwają do 26 czerwca i obejmą cały kraj.

Akcja policji w całej Polsce. Szczegóły działań

Akcja "Jednośladem bezpiecznie do celu" ma na celu uświadomienie użytkownikom jednośladów o zagrożeniach i promowanie właściwych zachowań na drodze. Policjanci apelują o wybór pojazdu dostosowanego do umiejętności, dbanie o stan techniczny i prawidłowe wyposażenie. Przypominają również o konieczności używania kasków, ochraniaczy i odblasków. Do akcji włączyła się firma Screen Network S.A., która na swoich ekranach LED będzie emitować spoty promujące bezpieczeństwo.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb - dostosujcie prędkość do umiejętności i uważnie obserwujcie otoczenie! Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z wypadków, do których doszło z udziałem motocyklistów. Materiały pochodzą ze stron policyjnych.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].