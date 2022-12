Karambol w Warszawie. 6 samochodów rozbitych, są ranni. Totalny paraliż na Puławskiej [AKTUALIZACJA]

Karambol w Warszawie. Puławska zablokowana, są ranni

Sześć rozbitych samochodów blokuje przejazd z Piaseczna w kierunku Warszawy. O godz. 17:10 samochody roztrzaskały się wpadając kolejno na siebie. - W zdarzeniu brały udział dwa mercedesy, volkswagen, toyota, chrysler oraz audi. Dwie osoby zostały poszkodowane, to pasażerowie chryslera – przekazała Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji. I dodała, że policjanci cały czas ustalają co dokładnie się wydarzyło. Na razie nie wiadomo w jakim stanie są poszkodowani oraz czy kierowcy byli trzeźwi. O godzinie 20 nadeszło nowe informacje z miejsca wypadku. - Do szpitala pojechała jedna osoba. To kierowca chryslera. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - powiedziała Wersocka.

Karambol w Warszawie

Na początku grudnia w samym centrum Warszawy doszło do podobnego wypadku. 7 rozbitych samochodów blokowało ul. Marszałkowską na wysokości Domów Centrum. Jeden z nich zablokował też torowisko. Usuwanie skutków trwało wiele godzin. W tym czasie Śródmieście zostało dosłownie sparaliżowane komunikacyjnie. Więcej przeczytasz TUTAJ.