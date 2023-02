Karetka w Grójcu płonęła jak pochodnia! Wstrząsające doniesienia, ktoś ją podpalił!?

CO TAM SIĘ STAŁO?!

Pożar karetek w Grójcu! Ktoś je podpalił!?

Jak informuje TVN Warszawa do zdarzenia doszło tuż przed północą. - Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży, zastano pożar dwóch samochodów dostawczych - to prywatne karetki pogotowia przeznaczone do transportu sanitarnego osób. Fiat Doblo objęty był pożarem w całości. Drugi pojazd Volkswagen Crafter objęty był pożarem w przedziale medycznym karetki – mówi cytowany przez portal Krzysztof Kędziera, oficer prasowy straży pożarnej w Grójcu. - Jako przypuszczalną przyczynę powstania pożaru ustalono podpalenie – dodał strażak.

Oszacowane straty są ogromne. Oceniono je na 250 tysięcy złotych! Czy w Grójcu grasuje piroman? Policja nie potwierdza, ale też nie wyklucza takiej możliwości. - Ustalamy okoliczności zdarzenia. W sprawie zostanie powołany biegły do spraw pożarnictwa – mówi nadkom. Agnieszka Wójcik, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.