Katastrofa samolotu, spadł na hangar pełen ludzi pod Nowym Dworem Mazowieckim! Są ofiary

Chrcynno lotnisko. Samolot runął na hangar pełen ludzi. Są ofiary

Do tragedii doszło w poniedziałek, 17 lipca, wieczorem. Z nieustalonych przyczyn samolot spadł na budynek, w którym przed deszczem schroniła się grupa kilkunastu osób. Prawdopodbnie ok. godz. 20 pilot chciał lądować w złych warunkach. Wtedy doszło do nieszczęścia. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej. Dojechały jednostki z Warszawy. Jak donosi nasz reporter lądowały też 3 śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak wyniika z najnowszych ustaleń na razie jest 5 ofiar śmiertelnych, 4 osoby zostały ranne. Dwie ofiary, to osby, które leciały smaolotem. Pozostałę trzy znajdowały sięw hangarze. - Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego i policja Sytuacja jest dynamiczna. Trwają działania z zakresu ratownictwa medycznego. Prawdopodobnie jest 12 poszkodowanych. Wobec dwóch była podjęta resuscytacja krążeniowo-oddechowa – przekazał nam mł. kpt. Paweł Plagowski z PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Artykuł będzie aktualizowany.