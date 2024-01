Kawałek Tatr w Warszawie?! Teraz to możliwe!

Tiktoker zakpił z kierowców. Wjeżdżają do Warszawy, a tu wita ich Bydgoszcz. O co tu chodzi?

Ta wystawa to gratka nie tylko dla miłośnik sztuki, ale również dla amatorów gór! Obrazy, grafiki i zdjęcia Witkacego, Zofii Stryjeńskiej, Rafała Malczewskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Władysława Hasiora czy Antoniego Rząsy, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, a także góralskie ciupagi, rzeźby, kilimy, meble i inne przedmioty związane z regionem Podhala - to wszystko zgromadzone w DESA Unicum jest teraz na wyciągniecie ręki.

Nie trzeba wcale przemierzać zatłoczonej Zakopianki, by przez chwilę poczuć się jak w Tatrach. - Daj się porwać magii zaśnieżonych szczytów i atmosferze zakopiańskich salonów! - zachęcają do odwiedzenia wyjątkowego miejsca na mapie Warszawy koordynatorzy wystawy: Martyna Kolanowska, Weronika Roś i Teresa Soldenhoff.

Wśród obiektów na wystawie znalazło się na przykład kilka prac Witkiewiczów – ojca i syna. - Warto zwrócić uwagę na niezwykle interesujące przedstawienie Jadwigi Zięby z domu Trembeckiej z 1927 r. To portret Witkacego w typie C, czyli malowany pod wpływem substancji odurzających, o znacznym stopniu deformacji, najbardziej zbliżony do Czystej Formy - mówią koordynatorzy wystawy. Z kolei grafika Stanisława Witkiewicza ojca przedstawia głowę górala – artysta wykonał ją do „Tygodnika Ilustrowanego” w 1887 r. Oprócz obrazów i grafik warto też zwrócić uwagę na drobne przedmioty codziennego użytku rodem z Podhala, również meble, ale też… ciupagi. Warto przyjrzeć się zwłaszcza jednej z nich, na której metalowymi odznakami oznaczono zdobyte szlaki górskie.

Wystawę można podziwiać do 1 lutego przy ul. Pięknej 1A w Warszawie – tego dnia odbędzie się też aukcja dzieł.

Te obrazy powinien znać każdy! Czy umiesz dopasować tytuł dzieła do jego autora? Pytanie 1 z 10 Obraz „Bitwa pod Grunwaldem” namalował: Stanisław Wyspiański Aleksander Gierymski Jan Matejko Dalej