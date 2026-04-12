Kiedy i gdzie odbędą się jUWenalia 2026? Ewa Farna i Wilki na Letniej Scenie Progresji

Kiedy i gdzie odbędą się jUWenalia 2026?

W tym roku studenci Uniwersytetu Warszawskiego będą bawić się na Juwenaliach już w drugi weekend maja. Wydarzenie zaplanowano na piątek 8 maja oraz sobotę 9 maja. Święto młodości zawita tym razem do Fortu Wola, a konkretnie na tamtejszą Letnią Scenę Progresji.

Jakich artystów zobaczymy podczas jUWenaliów 2026?

Samorząd Studentów UW odkrył już większość muzycznych kart nadchodzącej imprezy. Poniżej prezentujemy artystów przypisanych do konkretnych dni.

Program na piątek, 8 maja prezentuje się następująco:

Hubert.

Wilki

Kosma Król

???

Z kolei w sobotę, 9 maja wystąpią:

Ewa Farna

Żabson

Kacperczyk

Kizo

Perfect & Łukasz Drapała

Jak widać, w rozpisce brakuje jeszcze jednego wykonawcy. Warto na bieżąco obserwować profile w mediach społecznościowych Uniwersytetu Warszawskiego, by nie przegapić informacji o ostatecznym składzie.

Ile kosztują bilety na jUWenalia 2026?

Aby wziąć udział w koncertach, należy nabyć wejściówkę. Aktualnie w sprzedaży znajduje się II pula biletów. Oto cennik i zasady zakupu:

Bilet jednodniowy na piątek dla studentów i doktorantów UW kosztuje 45 zł. Warunkiem wejścia jest okazanie ważnej legitymacji.

Bilet jednodniowy na sobotę dla studentów i doktorantów UW to również wydatek rzędu 45 zł. Tutaj także niezbędna będzie aktualna legitymacja.

Karnet na oba dni dla studentów i doktorantów UW wyceniono na 67,50 zł. Trzeba posiadać przy sobie ważną legitymację.

Bilet jednodniowy na piątek dla studentów i doktorantów z innych uczelni kosztuje 55 zł. Uprawnia do wejścia po okazaniu legitymacji.

Bilet jednodniowy na sobotę dla studentów i doktorantów z innych uczelni to wydatek 55 zł. Obowiązuje wyłącznie za okazaniem legitymacji.

Karnet na całą imprezę dla studentów i doktorantów z innych uczelni kosztuje 82,50 zł. Wymagana jest ważna legitymacja studencka lub doktorancka.

Zwykły bilet na piątek bez zniżek kosztuje 70 zł.

Zwykły bilet na sobotę bez zniżek to koszt 70 zł.

Zwykły karnet na oba dni wynosi 112,50 zł.

Mroczne tło poprzednich jUWenaliów

Warto pamiętać, że ubiegłoroczne święto studentów zostało zakłócone przez tragiczne zdarzenia, które miały miejsce na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu. 7 maja 22-letni mężczyzna wtargnął na teren uczelni, atakując siekierą dwie osoby i doprowadzając do śmierci jednej z nich. Z powodu tego dramatu, władze uczelni i samorząd odwołali majową imprezę. Finalnie koncerty przeniesiono na jesień, organizując je 26 i 27 września.

