Kiedy podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy wróci do Polski? Tego dnia wszystko będzie jasne

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-23 12:58

Sprawa brutalnego zabójstwa Mai, nastolatki, której śmierć wstrząsnęła Polską, wciąż nie doczekała się finału. Podejrzany o dokonanie tej okrutnej zbrodni, Bartosz G., przebywa w Grecji, a jego ekstradycja do Polski stoi pod znakiem zapytania. Co nowego w sprawie? Kiedy sąd podejmie decyzję o ekstradycji Bartosza G.?

Autor: Tomasz Nowociński/Super Express
Zabójstwo Mai z Mławy – wstrząsająca zbrodnia

Pod koniec kwietnia, Maja zaginęła. Po tygodniu intensywnych poszukiwań jej zmasakrowane zwłoki znaleziono w pobliskich zaroślach. Śledztwo szybko wykazało, że nastolatka padła ofiarą brutalnej zbrodni. Zginęła od ciosów w głowę, a jej ciało nosiło ślady znęcania, w tym przypalania.

Podejrzenia padły na jej o rok starszego kolegę, Bartosza G., który w momencie zbrodni przebywał na wymianie szkolnej w Grecji. Przed wyjściem z domu Maja powiedziała rodzicom, że wybiera się na spotkanie - właśnie z nim. 

Walka o ekstradycję – matka Bartosza G. walczy o syna

Bartosz G. został zatrzymany w Grecji. Od tego czasu, zarówno on, jak i jego matka, konsekwentnie sprzeciwiają się ekstradycji do Polski. Argumentują, że w Polsce Bartosz nie może liczyć na sprawiedliwe traktowanie i boją się linczu. Co więcej, twierdzą, że Bartosz nie pamięta nic z dnia, w którym Maja zginęła. Grecki sąd już raz wyraził zgodę na ekstradycję, jednak obrona złożyła odwołanie.

Rodzina zabójcy Mai z Mławy pozwana! Pełnomocnicy rodziny bronia dobrego imienia zmarłej

Mec. Kasprzyk: "Mam nadzieję, że to już będzie ostateczne rozwiązanie"

Kolejna rozprawa w sprawie ekstradycji Bartosza G. odbyła się w piątek, 19 września, jednak na wyrok przyjdzie jeszcze poczekać.

"Sprawa się odbyła. Sąd wysłuchał wniosków, w tym tego matki Bartosza G. Oczywiście dalej powtarzała ona te same argumenty, co dotąd. Chce, by jej syn był sądzony w Grecji. Decyzję podejmie sąd. Mamy ją poznać za tydzień, 26 września. Mam nadzieję, że to już będzie ostateczne rozwiązanie tej sprawy i Bartosz G. zostanie przetransportowany do Polski" – powiedział w rozmowie z "Faktem" mec. Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik bliskich zamordowanej Mai.

