Marsz Białych Aniołów w Mławie. Przypomną o brutalnie zamordowanej Mai

Kampania Białych Serc – sprzeciw wobec przemocy

Marsz Białych Aniołów w Mławie odbędzie się 24 października 2025 roku o godzinie 12:00. Uczestnicy zbiorą się w Parku Miejskim przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, aby wspólnie przejść ulicami miasta. Organizatorzy zachęcają do przyniesienia gwizdków, trąbek, bębnów i innych przedmiotów, które pomogą zwrócić uwagę na problem przemocy.

Marsz Białych Aniołów w Mławie jest częścią XXI Kampanii Białych Serc, której celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy i solidaryzowanie się z ofiarami. Organizatorzy kampanii, wraz z rodziną i bliskimi Mai K., dokładają wszelkich starań, aby tegoroczny marsz był wyjątkowy i donośny.

„Jako pomysłodawca Kampanii Białych Serc wraz z rodziną i najbliższymi Mai, dokładamy wszelkich starań, by tegoroczny marsz w Mławie był nie tylko wyjątkowy, ale i największy w historii Białych Serc. Wspólnym naszym celem jest, aby głos sprzeciwu wobec przemocy był donośny, jednoznaczny, bo taka jest idea, która przyświeca Kampanii Białych Serc od początku tj. 2005 roku" - napisał organizator.

Hasło tegorocznej kampanii, "Ale My Ich Obudzimy”, ma poruszyć serca i sumienia, a także zwrócić uwagę na poczucie bezsilności wobec narastającej przemocy.

Apel o udział w Marszu Białych Aniołów

Organizatorzy Marszu Białych Aniołów apelują do wszystkich mieszkańców Mławy i okolic o liczny udział w wydarzeniu.

„Solidarnie z białymi serduszkami i z białymi balonami pokażmy, że nie godzimy się na przemoc, że pamiętamy, że nie milczymy na narastające zło" - czytamy.

Marsz milczenia w Mławie

Tragiczna śmierć Mai z Mławy

Śmierć Mai wstrząsnęła mieszkańcami Mławy i całej Polski. Jak ujawniły wyniki sekcji zwłok, dziewczyna zginęła w wyniku wielokrotnych uderzeń tępym narzędziem. Jej czaszka została niemal całkowicie roztrzaskana. Śledczy mówią wprost: zgon nastąpił w wyniku rozległych obrażeń głowy.

Podejrzanym o dokonanie tej brutalnej zbrodni jest 17-letni Bartosz G. 2 września Sąd Najwyższy w Grecji zdecyduje, czy domniemany morderca 16-letniej Mai z Mławy wróci do Polski w ramach procedury ekstradycji. Wszystko przez to, że 17-latek tuż po zbrodni wyjechał do Grecji na wymianę szkolną. Tam został zatrzymany. Sąd pierwszej instancji w Salonikach zgodził się na jego ekstradycję, ale obrona natychmiast się odwołała. W międzyczasie doszło do dramatycznych wydarzeń w celi.

- Z prześcieradła wykonał stryczek i próbował się na nim powiesić. Wcześniej zadzwonił do swojej matki – relacjonuje informator "Super Expressu".

Dzięki błyskawicznej reakcji strażników 17-latek trafił do szpitala, będąc w stanie nieprzytomności, ale po dwóch tygodniach odzyskał świadomość. Dziś znów przebywa w celi i czeka na decyzję sądu najwyższego.

Koniec obrażania 16-latki. Adwokaci złożyli pozew

Matka Bartosza G. wyjechała za synem do Grecji. Udzieliła tam wywiadu lokalnej telewizji, a także zgodziła się na rozmowę z reporterem programu "Uwaga!". Jej wypowiedzi w internecie wywołały ogromne kontrowersje i oburzenie. Określa w nich ofiarę jako m.in. "śmiecia". Uważa, że te komentarze, są "jak najbardziej na miejscu" - jej zdaniem Maja nękała 17-latka, chociaż, jak przekazał reporter "Uwagi!", to nie Maja publikowała w sieci obraźliwe posty - prokuratura na razie nie potwierdza tych informacji.

- Matka Bartka zamieszczała wpisy typu, że jeżeli spotka kogoś z naszej rodziny, to nie ręczy za siebie. My, w jakiś sposób, czujemy się zagrożeni – mówił wtedy ojciec zmarłej Mai.

- Te wpisy bardzo godziły w dobre imię zmarłej i nie można bezcześcić dobrego imienia Mai. Z tego tytułu jako pełnomocnicy złożyliśmy w imieniu naszych klientów pozew o naruszenie dóbr osobistych, zakaz publikowania jakichkolwiek wpisów matki Bartosza G. i liczymy na to, że sąd wyda stosowne postanowienie – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mecenas z Bolesławca, Wojciech Marek Kasprzyk, reprezentujący rodzinę.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112