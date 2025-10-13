Rodzina zamordowanej Mai poleci do Grecji. "Niech ta gehenna się skończy"

Morderstwo w Mławie. Co z ekstradycją Bartosza G.?

Ostateczna decyzja o ekstradycji Bartosza G. miała zapaść 26 września. Tak się jednak nie stało. Obecnie ani polska prokuratura, ani rodzina zamordowanej Mai z Mławy nie wiedzą, co się dzieje.

W związku z przedłużającym się postępowaniem Prokuratura Okręgowa w Płocku, prowadząca śledztwo w sprawie zabójstwa, wystosowała oficjalne zapytanie do władz greckich. Zażądano wyjaśnień, dlaczego na ostatnim posiedzeniu nie zapadł wyrok.

– Obecnie oczekujemy na oficjalne stanowisko ze strony greckiej. Przewidujemy, że odpowiedź może nadejść najwcześniej za tydzień – informował nas w ubiegłym tygodniu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, prokurator Bartosz Maliszewski. W poniedziałek, 13 października, wciąż brak postępów w sprawie.

Rodzina Mai poleci do Grecji

- W przyszłym tygodniu planujemy wylot do Grecji celem złożenia pisma o przyspieszenie ekstradycji w Sądzie Najwyższym w Atenach - mówi "Super Expressowi" mec. Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik rodziny zamordowanej 16-latki. Pan Jarosław Kowalski, ojciec dziewczyny, napisał list.

- Rodzina jest załamana. Nie wiemy, co się dzieje. Nie jesteśmy stroną postępowania, więc nie możemy wziąć w nim udziału. Podejrzewamy, że chodzi o kwestie psychiczne. Nie wiemy, jakie wnioski dowodowe składa matka i to nas blokuje, ale liczymy na to, że 5 listopada (wyznaczona data kolejnego posiedzenia - przyp. red.) zakończy się gehenna rodziny - dodaje.

Rodzina zabójcy Mai z Mławy pozwana! Pełnomocnicy rodziny bronia dobrego imienia zmarłej

Długa walka o powrót do Polski

Bartosz G. i jego matka od początku sprzeciwiają się ekstradycji, argumentując, że w Polsce chłopak nie ma szans na sprawiedliwy proces i obawia się o swoje bezpieczeństwo. Twierdzi również, że nie pamięta, co wydarzyło się w dniu śmierci Mai. Podczas pobytu w areszcie miał próbować odebrać sobie życie, wieszając się na prześcieradle. Jak udało nam się, ustalić, na początku października Bartosz G. zyskał pełnoletność. Swoje 18. urodziny obchodził w greckim areszcie.

16-letnia Maja zamordowana w Mławie

Dramat w Mławie wstrząsnął całą Polską. Pod koniec kwietnia 2025 roku zaginęła 16-letnia Maja. Wyszła z domu, mówiąc rodzicom, że spotka się z kolegą, 17-letnim Bartoszem G. Nigdy już nie wróciła. Tydzień później, w majówkę, w zaroślach odnaleziono jej zmasakrowane ciało. Wszystko wskazywało na brutalne morderstwo. Trop szybko doprowadził śledczych do Bartosza, ale nastolatek był już poza granicami kraju – na szkolnej wycieczce w Grecji. Tam został zatrzymany i trafił do ośrodka dla nieletnich Kassaveteia koło Volos. Od tego momentu trwa batalia o jego sprowadzenie do Polski.