Przerażające!

Wiadomo, kim jest domniemany zabójca 16-letniej Mai! 17-latek zatrzymany w czasie wycieczki w Grecji

17-latek jest podejrzany o zabicie 16-letniej Mai z Mławy, która zaginęła 23 kwietnia. W czwartek, 1 maja, policja poinformowała o znalezieniu ciała dziewczyny, a tego samego dnia chłopak został zatrzymany, ale na terenie Grecji. Prawdopodobnie przebywał tam na wycieczce. Została już uruchomiona procedura zmierzająca do sprowadzenia go do Polski.