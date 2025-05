To 17-latek!

Zabił 16-letnią Maję i pojechał na wycieczkę do Grecji? Prokuratura mówi o "szczególnym okrucieństwie"

17-letni mieszkaniec Mławy usłyszy zarzut zabójstwa 16-letniej koleżanki. Chłopak został zatrzymany przez policję w czwartek, 1 maja, ale na terenie Grecji, gdzie wyjechał na wycieczkę. Polskie służby wszczęły już procedurą zmierzającą do sprowadzenia go do Polski, która ma się zakończyć w ciągu kilku tygodni.