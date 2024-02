Wzruszające

Kierowca autobusu zobaczył niewidomą przy przejściu dla pieszych. Jego reakcja poruszyła wszystkich

mk 11:38

Zachowanie tego kierowcy miejskiego autobusu poruszyło wszystkich. Pan Marcin obsługiwał linię 111 i na swojej trasie w centrum Warszawy zauważył osobę niewidomą. Nikt z przechodniów nie zaproponował jej pomocy. Kierowca widząc to zatrzymał autobus, zabezpieczył go i popędził do niewidomej. Okazało się, że kobieta nie wiedziała czy znajduje się przed przejściem dla pieszych. Serdecznie podziękowała i poszła dalej.