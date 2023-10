i Autor: Facebook/Miejskie Zakłady Autobusowe Warszawa

Piękny gest

Kierowca autobusu okrzyknięty bohaterem. To, co zrobił na drodze porusza do łez!

alig 15:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dwa autobusy miejskie jechały w przeciwnych kierunkach. Było już ciemno, gdy nagle na jezdnię wszedł nieświadomy zagrożenia jeż! Kierowcy miejskich pojazdów wykazali się postawą godną pochwały i naśladowania. Los małego zwierzęcia nie był im obojętny. Zatrzymali autobusy, a jeden z mężczyzn wysiadł i przeniósł jeża na pobocze.