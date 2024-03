i Autor: Tadeusz Mróz

Dramat!

Kierowca saaba potrącił pieszego, w samochodzie pękły szyby. 24-latek w szpitalu

mk 7:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kierowca osobówki potrącił pieszego. Siła uderzenia była tak duża, że w samochodzie pękły szyby! Do groźnego wypadku doszło na Trakcie Lubelskim w poniedziałek (11 marca) w godzinach popołudniowych. Do wypadku doszło najprawdopodobniej na przejściu dla pieszych. Młody mężczyzna trafił karetką do szpitala. Policja wyjaśnia, jak do tego doszło.