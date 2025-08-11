Warszawa, Bielany. Koszmarny wypadek na Marymonckiej. Cztery osoby ranne

W poniedziałek (11 sierpnia) tuż po godzinie 13 na ulicy Marymonckiej, w pobliżu Cmentarza Włoskiego, doszło do poważnego wypadku. Kierujący osobową toyotą wjechał na czerwonym świetle i potrącił cztery osoby, które przechodziły przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. Siła uderzenia była ogromna, a poszkodowani zostali odrzuceni na znaczną odległość.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 13:14 i dotyczyło ono zdarzenia drogowego na ul. Marymonckiej na wys. Doryckiej w kierunku Łomianek. Kierujący toyotą potrącił cztery osoby na przejściu dla pieszych z sygnalizacją – tłumaczył nam Bartłomiej Śniadała z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

– Wszyscy poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się służby ratunkowe – informowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Wśród poszkodowanych są trzy kobiety i mężczyzna. Najciężej ranna 72-letnia kobieta została natychmiast przewieziona do szpitala, gdzie trwa ustalanie jej tożsamości. Pozostali poszkodowani doznali ogólnych obrażeń i złamań.

– W związku z akcją ratunkową i policyjnym dochodzeniem, ulica Marymoncka została zamknięta od ulicy Przy Agorze w kierunku Mostu Północnego – dodają strażacy.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku na Marymonckiej

Kierujący osobową toyotą został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Na czas akcji ratunkowej ruch w kierunku Łomianek został zablokowany.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, cztery zespoły ratownictwa medycznego, trzy patrole policji oraz przedstawiciele Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa ora Zarządu Transportu Miejskiego.

Funkcjonariusze policji prowadzą dalsze czynności w celu ustalenia szczegółowych okoliczności wypadku. – Wyjaśniamy wszelkie okoliczności tego zdarzenia – podsumował Śniadała.

W związku z wypadkiem Warszawski Transport Publiczny poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii 181 i 303. Autobusy jadące w kierunku Cmentarza Północnego zostały skierowane na trasy objazdowe.

