Kim była Krystyna Palmowska? Legenda polskiego himalaizmu zginęła tragicznie w Tatrach

Krystyna Palmowska - kim była?

Krystyna Palmowska urodziła się 11 listopada 1948 roku w Warszawie. O wczesnych latach jej życia nie wiadomo wiele, ale z pewnością ciekawym jest fakt, że z wykształcenia Palmowska była... inżynierem elektronikiem. W góry jeździła z rodziną już w czasach nastoletnich. – Pamięta jednak dobrze rodzinne wycieczki w Tatry w czasach nastoletnich. Wśród wspomnień z wczesnych tatrzańskich wędrówek jedno jest jaskrawe: zaskakujący widok jej taty – niemającego nic wspólnego ze wspinaczką – zjeżdżającego z pobliskiej turni na linie. „Okazało się, że po prostu namówił jakichś taterników, żeby pokazali mu technikę zjazdu w kluczu. Sytuacja zupełnie niesamowita” – dowiadujemy się ze strony Kolosy.pl (w tym roku Palmowska została wyróżniona statuetką Super Kolosa, nagrodą przyznawaną od 2000 roku za dokonania podróżnicze). Własną przygodę ze wspinaczką zaczęła podczas studiów, a dokładnie podczas ferii studenckich, na które pojechała na zaproszenie znajomej. – „Na obozie nie bardzo wiedziałam, co ze sobą robić, bo wszyscy szli z linami się wspinać, w związku z tym zaczęłam sobie chodzić po ścieżkach nieznakowanych. I w ten sposób wlazłam na jakiś szczyt, na którym nie powinnam się znaleźć”. „Wlazła” samowolnie nawet nie raz, aż wreszcie za karę wyrzucono ją z obozu. Bakcyl został jednak połknięty – czytamy.

Krystyna Palmowska osiągnięcia, sukcesy

W 1969 roku Palmowska poznała w Klubie Wysokogórskim Warszawa (do którego należała) Annę Czerwińską, z którą później wspinała się przez wiele lat. Jako pierwsza kobieta w historii Krystyna Palmowska weszła na szczyt Broad Peak w 1983 roku i z pewnością to jeden z jej największych sukcesów, ale na pewno nie jedyny. Palmowska i Czerwińska były pierwszymi kobietami, które zdobyły szczyt Rakaposhi (1979 r.) w Karakorum, a polska wyprawa była dopiero drugą w historii, która dotarła na ten szczyt. Do jej największych osiągnięć można również dodać zdobycie Nanga Parbat w 1985 roku.

Palmowska wspinała się też oczywiście w niższych górach – w Polsce i w Europie. – Taternictwo uprawiała przeważnie w zespołach kobiecych, od 1969 zwykle z Anną Czerwińską, przechodząc drogi należące do najtrudniejszych w Tatrach, np. na ścianach Kazalnicy Mięguszowieckiej i Małego Młynarza, a także podobne drogi zimą. W Alpach wspinała się w 1974, 1977 i 1978, dokonując z Czerwińską m.in. II wejścia czysto kobiecego pn. ścianą Matterhornu – czytamy w poście Polskiego Związku Alpinizmu na portalu Facebook.

Działalność literacka Krystyny Palmowskiej

Krystyna Palmowska nie tylko wspinała się po górach, ale też dbała o to, by inni mogli o tej pasji przeczytać. Jak czytamy na stronie Kolosy.pl, w latach 90. ub. wieku Palmowska rozpoczęła przekłady książek o wspinaczce z angielskiego na polski. Spod jej ręki wyszły tłumaczenia takich tytułów, jak „Zen w sztuce zdobywania szczytów” Neville’a Shulmana, „Strefa zmierzchu” Alison Osius oraz „Wszystko za Everest” Jona Krakauera. Sama swoje wspomnienia i doświadczenia opisała w książce "Zaklętym w górski kamień", która ukazała się w 2020 roku. Oprócz tego jest współautorką książek „Zdobycie Gasherbrumów” (1979) i „Dwa razy Matterhorn” (1980), a także autorką reportażu Śmierć czyha na K2 (1987).

Krystyna Palmowska rodzina, dzieci

Swoją przygodę ze wspinaniem w najwyższych górach świata Krystyna Palmowska zakończyła w 1990 roku, choć wciąż wspinała się w Tatrach czy Alpach. Duże znaczenie w podjęciu takiej decyzji miały względy osobiste - Palmowska urodziła syna i tragiczne doświadczenia ze wspinaczej wysokogórskich skłoniły ją do mniejszego ryzyka. – (...) świadomie rezygnując tym samym z możliwości zdobywania kolejnych himalajskich szczytów. Gdy urodziła syna, jako matka, mająca przed oczami śmierć innych matek: Haliny Krüger-Syrokomskiej i Dobrosławy Wolf, inaczej już ważyła ryzyko – czytamy na Kolosy.pl.