Kłęby dymu nad centrum handlowym w Warszawie. Strażacy gasili kolejny pożar

W niedzielny poranek tuż za budynkiem warszawskiego centrum handlowego Blue City pojawiły się płomienie.

Żywioł błyskawicznie pochłonął rosnące tam krzewy oraz zalegające śmieci, tworząc potężny słup dymu obserwowany z różnych dzielnic.

Ratownicy natychmiast ugasili zarzewie ognia.

Pożar obok centrum handlowego w Warszawie

Jak przekazał portal Miejski Reporter, ogień pojawił się bezpośrednio na działkach sąsiadujących z galerią handlową Blue City. Zaskoczeni przechodnie obserwowali, jak płoną okoliczne zarośla, drzewa, zniszczony płot oraz porzucone w tym miejscu śmieci. Intensywne spalanie tych materiałów wywołało powstanie ogromnej chmury ciemnego dymu, którą bez problemu dostrzegali mieszkańcy zlokalizowani nawet kilka kilometrów dalej.

Zastępy straży pożarnej gasiły ogień przy Alejach Jerozolimskich

Do walki z żywiołem dyspozytor natychmiast wysłał trzy w pełni wyposażone wozy bojowe należące do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej numer 6. Strażacy ugasili płomienie. Podczas tego incydentu nikt nie odniósł obrażeń.

Czarna seria pożarów w Warszawie i okolicach

Mimo stosunkowo niewielkiej powierzchni objętej pożarem, wysoki słup ciemnego dymu wzbudził niepokój okolicznych mieszkańców.

Zdarzenie przy Alejach Jerozolimskich wpisuje się w serię niebezpiecznych incydentów, jakie w ostatnich dniach nawiedziły stolicę oraz sąsiadujące z nią miejscowości. W sobotę strażacy walczyli z tragicznym w skutkach pożarem na warszawskim Ursynowie, gdzie śmierć poniosły cztery osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Z kolei w niedzielę w podwarszawskim Komorowie płonąca zabytkowa willa zawaliła się, grzebiąc pod gruzami jedną ofiarę.

Źródło: Miejski Reporter