Kobieta zginęła na ściance wspinaczkowej! Śmiertelny wypadek w Warszawie

Warszawa. Śmiertelny wypadek na ściance wspinaczkowej. Ofiara to 72-latka

Śledztwo policyjne wyjaśni, jak doszło do śmiertelnego wypadku na ściance wspinaczkowej na Bielanach w Warszawie. W środę, 23 lipca, zginęła tam 72-letnia kobieta, która spadła z wysokości ok. 10 metrów. Jak powiedział Radiu Dla Ciebie Piotr Owczarski, rzecznik warszawskiego pogotowia, po upadku u poszkodowanej doszło do zatrzymania krążenia, po czym na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Ratownicy medyczni reanimowali seniorkę przez ponad 40 minut, ale bez skutku - lekarz stwierdził zgon 72-latki.

Jak przekazało Radio Eska, kobieta miała liczne obrażenia ciała.

Do wypadku na ściance wspinaczkowej doszło ok. godz. 12.40. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, by wyjaśnić, dlaczego doszło do wypadku.