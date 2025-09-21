Kolarze zderzyli się ze stadem dzików. Interweniowała straż i pogotowie

Nietypowa kolizja w Celestynowie. Kolarze zderzyli się ze stadem dzików

Do niecodziennej kolizji doszło w sobotę (20 września) o godzinie 11.:27 na ul. Otwockiej w Celestynowie. Jak poinformowali strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, grupa kolarzy nagle zderzyła się ze stadem dzików. Na miejsce zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Otwock i Ochotniczej Straży Pożarnej Celestynów, a także policję i zespół ratownictwa medycznego.

Jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych na miejscu zdarzenia, jednak nie wymagała hospitalizacji. Ostatecznie nikt nie ucierpiał.

To nie pierwszy przypadek groźnego spotkania z dzikami na drogach Mazowsza w ostatnich tygodniach. Zaledwie dwa tygodnie temu do podobnej sytuacji doszło w gminie Załuski. 27-letnia kobieta, kierująca motocyklem kawasaki, jechała drogą serwisową wzdłuż trasy S7 między Kroczewem a Sobolem. Nagle przed jej pojazd wybiegły dwa dziki.

Motocyklistka uderzyła w jedno ze zwierząt i straciła panowanie nad maszyną, która przewróciła się i sunęła po jezdni. Kierująca z obrażeniami trafiła do szpitala. Była trzeźwa. Niestety, jedno ze zwierząt zginęło na miejscu.

Jak uniknąć niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami na drodze?

Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonach, gdzie istnieje ryzyko wtargnięcia zwierząt na drogę. Funkcjonariusze przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa:

dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne o świcie i o zmierzchu,

rzadko przemieszczają się samotnie – za jednym mogą biec kolejne,

światła samochodu mogą zatrzymać zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć,

odpowiednia prędkość skraca drogę hamowania i daje szansę na uniknięcie zderzenia,

w razie napotkania zwierzęcia na drodze warto użyć klaksonu lub świateł, aby je przepłoszyć.

