Kolarze zderzyli się ze stadem dzików. Interweniowała straż i pogotowie

Nietypowa kolizja w Celestynowie. Kolarze zderzyli się ze stadem dzików
Do niecodziennej kolizji doszło w sobotę (20 września) o godzinie 11.:27 na ul. Otwockiej w Celestynowie. Jak poinformowali strażacy z miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, grupa kolarzy nagle zderzyła się ze stadem dzików. Na miejsce zadysponowano zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Otwock i Ochotniczej Straży Pożarnej Celestynów, a także policję i zespół ratownictwa medycznego.
Jedna osoba została przebadana przez ratowników medycznych na miejscu zdarzenia, jednak nie wymagała hospitalizacji. Ostatecznie nikt nie ucierpiał.
To nie pierwszy przypadek groźnego spotkania z dzikami na drogach Mazowsza w ostatnich tygodniach. Zaledwie dwa tygodnie temu do podobnej sytuacji doszło w gminie Załuski. 27-letnia kobieta, kierująca motocyklem kawasaki, jechała drogą serwisową wzdłuż trasy S7 między Kroczewem a Sobolem. Nagle przed jej pojazd wybiegły dwa dziki.
Motocyklistka uderzyła w jedno ze zwierząt i straciła panowanie nad maszyną, która przewróciła się i sunęła po jezdni. Kierująca z obrażeniami trafiła do szpitala. Była trzeźwa. Niestety, jedno ze zwierząt zginęło na miejscu.
Jak uniknąć niebezpiecznych spotkań z dzikimi zwierzętami na drodze?
Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność, zwłaszcza w rejonach, gdzie istnieje ryzyko wtargnięcia zwierząt na drogę. Funkcjonariusze przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa:
- dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne o świcie i o zmierzchu,
- rzadko przemieszczają się samotnie – za jednym mogą biec kolejne,
- światła samochodu mogą zatrzymać zwierzę w bezruchu, zamiast je spłoszyć,
- odpowiednia prędkość skraca drogę hamowania i daje szansę na uniknięcie zderzenia,
- w razie napotkania zwierzęcia na drodze warto użyć klaksonu lub świateł, aby je przepłoszyć.