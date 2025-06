Tragedia nad Wisłą. Młody mężczyzna utopił się na oczach znajomych

Do akcji ratunkowej rzucono liczne zastępy ratowników. Na miejsce przybyły zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej (JRG) w Nowym Dworze Mazowieckim, Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne (OSP RW) w Nowym Dworze Mazowieckim, JRG 1 Warszawa oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Służby prowadziły intensywne poszukiwania w rejonie rezerwatu Zakole Zakroczymskie, starając się jak najszybciej dotrzeć do poszkodowanego. Niestety, pomimo wysiłków ratowników, mężczyzny nie udało się uratować. – W dniu 21 czerwca 2025r w godzinach popołudniowych do SK KP PSP NDM wpłyneło zgłoszenie o mężczyźnie topiącym się w rzece Wisła na terenie rezerwatu Zakole Zakroczymskie. Do działań zostały zadysponowane JRG NDM, OSP RW NDM, JRG 1 Warszawa, WOPR NDM. Mężczyzny nie udało się uratować – przekazali strażacy z Komedy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wersja FB: Grób Patrycji i Łukasza utonął w białych kwiatach. Małżeństwo zginęło ratując swoją 4-letnią córeczkę

- Mężczyzna wszedł do wody i zniknął pod taflą wody na oczach znajomych – relacjonuje w rozmowie z z TVN Warszawa komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. - Ciało wydobyli nurkowie około godziny 17, w tym samym miejscu, 10 metrów od brzegu – dodaje.