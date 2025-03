Wybudowali betonowego potwora za pół miliona w Warszawie. Mieszkańcy podzieleni: „co to jest?!”

Koniec kultowej galerii w Warszawie? W planach rozbiórka

W Warszawie coraz więcej znanych obiektów handlowych znika z mapy miasta. Okazuje się, że inwestorzy nie decydują się już na modernizację istniejących galerii handlowych, lecz uznają, iż ich wyburzenie i postawienie w tym miejscu nowych inwestycji będzie lepszym wyborem. W poprzednim roku głośno było na temat galerii Dom Mody Klif, która także niedługo ma zniknąć ze stolicy, a w jej miejscu powstaną nowe bloki mieszkalne. Więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Galeria handlowa w Warszawie zostanie wyburzona! Decyzja zapadła?! W jej miejscu staną bloki. Podobny los ma czekać kolejną warszawską galerię zlokalizowaną pod adresem Powstańców Śląskich 126.

Galeria Bemowo znika z mapy Warszawy. Szykują się wielkie zmiany

Galeria Bemowo, działająca od 1999 roku, może wkrótce zniknąć z krajobrazu stolicy! Węgierski deweloper Futureal oraz właściciel obiektu planuje jego wyburzenie i budowę w tym miejscu osiedla mieszkaniowego. Obecnie na terenie obiektu znajduje się blisko 90 sklepów, lokali usługowych i restauracji, a także kino Cinema City oraz parking na 1000 samochodów, a łączna powierzchnia najmu wynosi 29 800 m kw.

Zgodnie z informacjami podanymi przez portal raportwarszawski.pl, potencjalnie przy ulicy Powstańców Śląskich może powstać osiedle dla blisko 3 tys. mieszkańców. Na ten moment jednak inwestycja jest w początkowym stadium, a teren nie ma jeszcze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co skłania dewelopera do rozważenia skorzystania z "lex deweloper", bowiem to umożliwiłoby uproszczenie procedur.

W galerii zdjęć poniżej przedstawiamy fotografie kultowej galerii Bemowo w Warszawie.

