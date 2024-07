Czarny weekend na Mazowszu. Nie żyją dwie osoby. Ratownicy WOPR ostrzegają

Czarny weekend na Mazowszu.

W niedzielę, 21 lipca, doszło do dwóch tragicznych wypadków nad wodą. Do pierwszego doszło popołudniu. Pomimo długiej reanimacji 33-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

- Dziś o godzinie 16.24 ratownicy pracujący na Dzikiej Plaży w Nieporęcie otrzymali informację o 33 letnim mężczyźnie który może znajdować się pod wodą. Świadkowie, koledzy zaginionego wskazali miejsce poza kąpieliskiem w okolicach mola. Ratownicy niezwłocznie zawiadomili załogi dyżurujące w Bazie LWOPR w Zegrzu Południowym i rozpoczęli poszukiwania pod wodą - przekazało Legionowskie WOPR.

- Po około 20 minutach poszkodowany został odnaleziony i przekazany bezpośrednio na pokład Karetki Wodnej. Po 40 minutowej resuscytacji odstąpiono od dalszych czynności ratunkowych - dodali ratownicy. Czytaj dalej.

Niestety, na jednej ofierze się nie skończyło. WOPR interweniował po raz drugi w nocy.

- Czarny weekend nad Jeziorem Zegrzyńskim, drugie utonięcie w ciągu kilkunastu godzin. O godzinie 2.29 otrzymaliśmy informację o mężczyźnie który nie wynurzył się po skoku z mola przy hotelu 500 w Zegrzu Południowym. Na miejsce udała się załoga dyżurna LWOPR i natychmiast podjęła poszukiwania pod wodą. O 3.08 ratownicy wydobyli około trzydziestoletniego mężczyznę i przekazali obecnemu na miejscu zespołowi PRM. Niestety czynności ratunkowe nie przyniosły efektu. W akcji udział brało 6 ratowników wodnych Legionowskiego WOPR, PSP i Policja - przekazali wodniacy.

Ratownicy ostrzegają i apelują o ostrożność nad wodą

- Przed wszystkim apelujemy jako ratownicy wodni, by nie spożywać alkoholu w pobliżu wody. Jeśli piliśmy, należy trzymać się jak najdalej od zbiorników wodnych. Niestety wiele utonięć wiąże się z wcześniejszym spożyciem alkoholu - przekazał "Super Expressowi" Prezes Legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski.

- Drugą kwestią jest rozsądek i rozwaga podczas używania jednostek pływających. - Zdarza się, że po skoku do wody z roweru wodnego czy łódki ludzie zostają pod wodą. Nie należy tego robić. To samo tyczy się osób rozgrzanych i/lub wskakujących do kąpieliska z pomostów czy innych zabudowań. Nie możemy mieć pewności, co znajduje się pod powierzchnią. Bawmy się nad wodą w sposób bezpieczny, z wyobraźnią i przede wszystkim trzeźwy - podsumował ratownik.